Imagsa, líder en tecnología de visión artificial 3D, refuerza su presencia en Macao Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 16:06 h (CET) El acuerdo es de un millón de euros en dos años y consolida las previsiones para este 2019. La firma está presente en los cinco continentes Imagsa, empresa tecnológica especializada en el desarrollo y fabricación de cámaras inteligentes para aplicaciones de tráfico con sede en Barcelona, aportará nuevos dispositivos a la ciudad de Macao (China). Este acuerdo supone un contrato por valor de un millón de euros en dos años, que consolida el crecimiento del volumen de negocio.

Con esta operación, refuerza su presencia en Macao, la región con mayor densidad de población y vehículos del mundo, donde ya ha suministrado más de 60 cámaras desde 2016.

Las cámaras, basadas en tecnología de visión artificial 3D, permiten a la Dirección de Tráfico del Gobierno de Macao monitorizar en cruces seleccionados los límites de velocidad de los vehículos, clasificarlos, contarlos, comprobar si respetan las órdenes semafóricas, detectar circulación de vehículos en sentido contrario y fiscalizar giros prohibidos.

La elección de las cámaras de Imagsa responde a las características únicas de sus equipos: visión constante (24 horas, 7 días a la semana) con un índice de detección del 99,9%, alta velocidad de captación de imágenes (hasta 270 por segundo), alta resolución de imagen, adaptación automática a las condiciones lumínicas, multifuncionalidad (gestión de peajes; control de matrículas con el correspondiente cruce de datos para detectar vehículos robados, sin seguro…); recuento de volumen de tráfico; clasificación del tipo de automóviles; control de cumplimiento vial en semáforos; trayectoria y sentido de circulación; vigilancia de invasión de zona (transporte de mercancías peligrosas en ubicaciones prohibidas, uso de carril VAO por parte de vehículos no permitidos…) y tecnología indetectable ya que no emite radiofrecuencia ni señal láser.

Según Faustino Cuadrado, director general de la firma, “este acuerdo consolida la trayectoria ascendente de la empresa al aumentar la confianza en Imagsa por parte de uno de los mercados más exigentes del mundo”.

Imagsa está presente en los cinco continentes, en países como EE.UU., Noruega, Polonia, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Eslovaquia, Irán, Panamá, Egipto, Emiratos Árabes, Andorra y la citada China.

Sobre Imagsa

Imagsa Technologies, con sede en Barcelona, se fundó en 2005 de la mano de Ferran Lisa, Doctor en Informática por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El principal sector de negocio de la compañía es el denominado Intelligent Transportation Systems (ITS), centrado en integrar las nuevas tecnologías en el mundo de la movilidad y el transporte. Actualmente ofrece sus soluciones en los cinco continentes, en países tan diferentes como EE.UU., Noruega, Polonia, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Eslovaquia, Irán, Panamá, Egipto, Emiratos Árabes, Andorra y China.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.