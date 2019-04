¿Qué debes comer si estás en la recta final del embarazo como Meghan Markle?

No sólo el Reino Unido está pendiente del inminente nacimiento del primer hijo del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, si no que todo el mundo tiene un ojo puesto en los duques de Sussex. Ellos mismos han confirmado que el parto está previsto para finales de abril, aunque no han desvelado si será niño o niña. Todos seguimos con expectación la recta final del embarazo y analizamos cada detalle, incluso lo que come la futura mamá.



Deliveroo, la empresa de comida de calidad a domicilio, ha consultado qué se recomienda comer en la etapa final del embarazo a dos expertas que saben bien de lo que hablan. Se trata de la nutricionista Bárbara Sánchez y de la blogger Ana Albadejo, madre de una hija. Estos son sus cincos consejos de nutrición básicos dirigidos a las mamás en ciernes:

Beber mucho líquido, preferiblemente agua. En cambio, el té y el café deben restringirse e incluso eliminarse de la dieta, debido a su contenido de cafeína que pueden afectar al bebé (la cafeína pasa la barrera placentaria). Una buena alternativa para acompañar el desayuno o la merienda puede ser un batido de frutas naturales, que además de hidratación aporta vitaminas y otros nutrientes o una infusión sin teína como el rooibos.



Tomar muchas frutas y verduras. Aparte de saludables, son digestivas, algo a tener en cuenta si se sufren problemas típicos del embarazo como el estreñimiento o el reflujo gástrico. Es imprescindible que las verduras estén correctamente cocinadas para evitar el riesgo de infecciones o de toxoplasmosis. Aunque solemos creer que las verduras crudas son más sanas y nutritivas, cocinar alimentos como el tomate, la col o la alcachofa nos permite asimilar mejor sus nutrientes y hace que sean más digestivos.



Reducir la ingesta de grasas, especialmente en las carnes y los lácteos. Es preferible optar por carnes poco grasas, como el pollo, y cocinarlas al horno o la plancha para evitar el exceso de aceite de las frituras. En cuanto a los lácteos, hay que ignorar las modas recientes que carecen de base científica: sí deben formar parte de la dieta de las embarazadas, e incluso aumentar la ingesta porque aumentan las necesidades de calcio y vitamina D. Los lácteos deben ser siempre enteros y un buen ejemplo es el yogur griego con fit de granola, crumble de frutos secos y miel.

Consumir alimentos que contengan ácido fólico, que resulta fundamental para el correcto desarrollo del feto. Algunos alimentos con un alto contenido de ácido fólico son las acelgas, las legumbres, las naranjas o los plátanos. Los frutos secos también son muy recomendables, aunque en pequeñas cantidades (por ejemplo, podemos añadir un puñado a una ensalada). Restringir el consumo de azúcar. El exceso de azúcar no es recomendable ni durante el embarazo ni en ningún otro periodo de la vida. Sin embargo, de vez en cuando las futuras mamás pueden darse un capricho dulce, como un bizcocho saludable de zanahoria o calabaza, o unas galletas caseras con avena y chocolate puro. Eso sí: ¡que sea casero no significa que no engorde!



Finalmente, aunque es cierto que el embarazo aumenta las necesidades nutricionales del organismo, en ningún caso hay que “comer por dos” como se dice popularmente. Lo más adecuado es seguir una dieta variada y equilibrada, con más de 5 ingestas a lo largo del día que permitan al cuerpo asimilar correctamente los nutrientes y eviten los “atracones”. Mejor comer varias veces y menos cantidad.



"Al igual que Meghan Markle, muchas futuras mamás españolas están contando los días que faltan para que nazca su bebé. El embarazo es una experiencia maravillosa que obliga a algunos cambios en la comida. Sin embargo, los consejos que hemos compartido de nuestras expertas demuestran que hasta el último día es posible disfrutar de una dieta sabrosa y variada, sin renunciar a nada importante"