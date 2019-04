Jet MS, el primer MRO a nivel mundial en proporcionar la inspección de 7800 aterrizajes del Bombardier CL604 Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 12:33 h (CET) Jet Maintenance Solutions (Jet MS), proveedor global de mantenimiento de aeronaves, con soluciones de revisión y reparación (MRO) para aviación comercial y regional, una parte de Avia Solutions Group, se convierte en la primera compañía MRO en el mundo en completar 7800 inspecciones de aterrizaje en un avión tipo Bombardier Challenger 604 (CL604) Solo hay entre 5 y 10 CL604s a nivel mundial que hayan alcanzado tal hito. Además, se realizaron labores de mantenimiento de la base después de 48 horas de explotación.

“La experiencia y profesionalidad del equipo Jet MS team, en colaboración con los creadores de la nave nos ha permitido completar este proyecto de forma exitosa. Es un verdadero logro para nuestra compañía y una prueba de nuestra habilidad para resolver casos complejos y poco comunes de manera efectiva”, dice Darius Saluga, CEO de Jet Maintenance Solutions.

Para realizar la inspección de los 7800 aterrizajes, los ingenieros de Jet MS tuvieron que retirar la mayoría de las piezas y componentes principales de la aeronave: motores, tanques de combustible internos y traseros, entre otros. Revisiones que no se realizan durante las inspecciones habituales después de 48 y 96 meses de operaciones.

La aeronave estaba prácticamente desmontada, y se inspeccionaron todas las partes de la construcción, al mismo tiempo que se realizaron complejas pruebas no destructivas (NDT) como rayos X, ultrasonidos, corrientes de Foucault y magnéticos.

Esta fue una de las partes más importante de todas las tareas de mantenimiento. Si las obras relacionadas con NDT generalmente representan hasta el 3% del alcance de todos los trabajos de mantenimiento de base, en esta inspección particular de 7800 aterrizajes representaron casi el 30%.

La inspección de 7800 aterrizajes para este tipo de avión es poco común en el mercado, ya que la mayoría de los CL604 aún no han conseguido realizarla. Este avión en concreto se usó intensivamente en vuelos de corta distancia: ha realizado entre un 30% y un 90% más de aterrizajes que la media de CL604.

Mientras se realizaban las NDT, Jet MS coordinó todos los problemas técnicos con Bombardier: la comunicación en casos de incumplimiento de documentación técnica y la solicitud de desarrollo (AOG) de los estándares que aún no estaban disponibles en el mercado.

“A pesar de los retos que conllevaba, el equipo de Jet MS gestionó el mantenimiento de este proyecto con enorme calidad, cumpliendo con todos los requerimientos del cliente", comenta Saluga.

Sobre Jet MS

Jet Maintenance Solutions (Jet MS) es proveedor global de mantenimiento de aeronaves, con soluciones de revisión y reparación (MRO) para aviación comercial y regional.

Jet MS ofrece mantenimiento para Hawker Beechcraft 700/800/800XP/850XP/900XP/750, Bombardier CRJ100/200/440, aeronaves Bombardier Challenger 604/605/850 y Bombardier Global 5000/6000. Además, la compañía proporciona entrega de repuestos, reformas y modificaciones de cabinas, mantenimiento de motores y soluciones de conversión de aeronaves para un amplio rango de negocios. La compañía es distribuidor autorizado de Rockwell Collins y el primer centro en Europa del Este autorizado para proporcionar apoyo de garantía para el equipo de tierra TRONAIR (GSE).

Jet MS es miembro de Avia Solutions Group – un holding aeronáutico que cotiza en bolsa con más de 30 filiales en todo el mundo.

