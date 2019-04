La plataforma online de seguros de viaje, Travelfine, celebra su primer año con grandes registros Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 08:31 h (CET) La compañía sevillana de seguros ha revolucionado las redes sociales con el hashtag #ViajaMásPreocúpateMenos, y anuncia novedades. Sus socios fundadores, Antonio Platero y Carlos Prieto, han conseguido en menos de un año posicionar su plataforma digital como una de las referentes en el sector de los seguros de viaje a medida, logrando multiplicar su facturación gracias a una fuerte apuesta por la innovación y una clara visión de sus objetivos Tras haber logrado un éxito sin precedentes en el mundo online, Travelfine ha conseguido posicionar su servicio en la mente de miles de clientes, que ya utilizan sus seguros de viaje a medida para viajar a cualquier destino del mundo. En estos últimos meses no han cesado en su empeño de seguir creciendo y han logrado celebrar su primer año en Internet lanzando una nueva web cargada de novedades.

"Viajar más, preocúparse menos", sigue siendo su premisa

Sus dos responsables han tenido muy claro que los seguros de viaje debían reinventarse para adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros actuales. Por eso, desde su lanzamiento en mayo de 2018, siguen trabajando para conseguir acuerdos prácticamente imbatibles con las compañías líderes del sector como: Axa Assistance, Arag, Alliance Assistance, International SOS o Race, entre otras marcas.

Una nueva web cargada de novedades

La nueva web de Travelfine no es tan solo un cambio de imagen

Su propuesta de valor se basa en ser la única plataforma digital que ofrece a los viajeros “seguros de viaje a medida”. Es por ello que esta idea se ve reflejada en esta nueva web, cuyo diseño pretende acercarse aún más a sus potenciales clientes.

Por otra parte, Travelfine ha incorporado en su nueva web servicios médicos completamente innovadores como la tele-consulta y video-consulta directa con los médicos, además del envío de recetas de manera electrónica. Un servicio que permite a los viajeros comunicarse de manera real con su médico ante cualquier accidente o incidencia en su viaje.

Siempre en constante búsqueda por lograr la mejor relación calidad-precio para sus clientes, Travelfine ha creado un nuevo portafolio de seguros de viaje tan específicos como el seguro Travelfine Temporal Plus, con el que podrás disfrutar de una Semana Santa sin preocupaciones desde tan sólo 14 euros, además de una cobertura de hasta 350.000 euros en gastos médicos (precio para ocho días).

Por otra parte, si lo vuestro son los deportes de invierno, Travelfine lanza el seguro Travelfine Esquí Excellent; que se puede contratar desde ya para el uso en Semana Santa y así disfrutar de este deporte de una forma completamente segura y a un precio imbatible.

El producto estrella para 2019:Travelfine Influencers

Aunque el seguro top creado en este aniversario es Travelfine Influencers, la principal apuesta de la marca. Una colaboración activa con influencers de viajes, mediante un sistema de afiliados, que ofrece a estos la posibilidad de recibir una alta remuneración por la recomendación de los seguros de Travelfine.

Algunas de las ventajas exclusivas que estos colaboradores podrán recibir son:

15% descuento en todos los productos contratados a través de su blog.

en todos los productos contratados a través de su blog. Un panel de control privado desde donde poder controlar sus ventas y analizar sus resultados.

desde donde poder controlar sus ventas y analizar sus resultados. Un producto creado en exclusiva para ellos y para sus seguidores: El seguro Travelfine Influencers. Un seguro con la mejor relación calidad-precio del mercado y hasta 300.000 euros en gastos médicos.

Un seguro con la mejor relación calidad-precio del mercado y hasta 300.000 euros en gastos médicos. Acceso a una comunidad privada de viajeros, promociones especiales, eventos... “2019 será el verdadero año del despegue de Travelfine. Y es que no hemos parado en nuestro empeño por lograr los mejores precios y acuerdos para ofrecer a nuestros viajeros un servicio de calidad, rápido y eficiente, siempre desde nuestro compromiso personal y profesional por ofrecerles lo mejor, a través de la tecnología más innovadora y un gran equipo humano”, destaca Antonio Platero, uno de los socios fundadores de la empresa sevillana.

