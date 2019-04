Inteligencia Artificial, IOT, Realidad Virtual, la tecnología como pieza clave en IMF Emprende Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 16:51 h (CET) La tercera edición de IMF Emprende ha recibido un total de 56 proyectos, de los cuales solo 10 serán los elegidos para participar en su programa de aceleración IMF Emprende ya cuenta con los 10 finalistas que formarán parte de esta tercera edición, a la que se han presentado más de medio centenar de candidaturas (56 inscritos). Con esta iniciativa, IMF Business School no sólo ofrece asesoramiento, formación y tutorización para elaborar el plan de empresa, sino que colabora con los gastos iniciales del proyecto ganador y le guía en su búsqueda de financiación.

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, “la puesta en marcha y mantenimiento de un programa de este tipo era todo un reto para nosotros, pero queremos contribuir en una figura que consideramos clave en el ámbito empresarial actual como es la del emprendedor. Con ellos compartimos valores que son para nosotros fundamentales: innovación y crecimiento. Desde la escuela somos conscientes de las dificultades que conlleva poner en marcha una idea, a través de IMF Emprende les apoyaremos y les daremos el impulso necesario para que se conviertan en empresas viables y sostenibles”.

Los 10 finalistas tendrán la oportunidad de disfrutar del programa desde abril hasta el 5 de junio. En este tiempo, los participantes disfrutarán de servicios exclusivos, mentorización y formación: consultoría personalizada y soporte online para la creación de su plan de empresa, formación presencial con seminarios y talleres y una plataforma de autoevaluación que emplea el método Goldsmith, que les podrá ayudar para conseguir inversores.

Entre las candidaturas destaca la tecnología como eje central en la mayoría de ellas. Aquí el listado de participantes de esta edición:

Reclamaclick. Aplicación web para reclamaciones a morosos. Es una solución 100% cloud que automatiza y rentabiliza las reclamaciones masivas de pequeña cuantía.

Buzome. Se trata de buzones inteligentes controlados por una app, para recibir pedidos y realizar devoluciones sin necesidad de estar en casa.

DudyFit. Marketplace de entrenadores personales online con recomendaciones personalizadas gracias al uso de Inteligencia Artificial.

Easypool. Sensor IoT que mide la temperatura, pH y cloro en las piscinas. Además, envía los resultados a través de la red Wi-Fi al móvil del cliente.

Smarteat. Su objetivo es crear un "smart tupper", para que las personas puedan almorzar comida de casa y caliente en el trabajo.

INGENIALIZA 4.0. Formación y desarrollo de proyectos de innovación para niños de 5 a 18 años a través del uso de IoT, impresión 3D, Realidad Virtual, etc.

Doubts of a Gen. Una serie de experiencias interactivas para introducir en exposiciones a través de realidad virtual, con el objetivo de explorar el legado de los artistas del renacimiento más allá de su arte.

España en bici. Startup de experiencias ciclistas premium que combina ciclismo en estado puro con gastronomía, arquitectura, tradición, enología, sostenibilidad e historia del ciclismo.

InfoDiario.es. Proyecto periodístico que pretende informar de las noticias de manera objetiva y fielmente al lector.

BEWYW. Herramienta para orientar la vida laboral para jóvenes -y no tan jóvenes- mediante el contacto directo con referentes profesionales.

Todos los proyectos participantes tendrán asesoramiento y visibilidad online durante la duración del programa, además de disponer de todos los recursos de las instalaciones de la sede del Campus Madrid de IMF Business School.

Sin embargo, solo uno de ellos será elegido como ganador de esta tercera edición y habrá dos accésits. El primero contará con servicio de asesoría y gestoría para constituir su empresa durante seis meses después de finalizar el programa, además de una dotación económica de 2.000 euros brutos para cubrir los primeros gastos, mayor visibilidad y un máster profesional online, con doble titulación por IMF y por una Universidad con convenio con la propia escuela. Por su parte, los accésits recibirán asesoramiento y seguimiento por parte de expertos de IMF Business School durante los tres meses siguientes a la finalización del programa y un máster profesional online, doble titulación por IMF y por una universidad con convenio con la escuela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.