Itsak impulsa el uso de barreras de seguridad metálicas en obras de carretera

lunes, 1 de abril de 2019, 15:27 h (CET) Este sistema aumenta la seguridad en las carreteras donde se realizan obras o labores de mantenimiento. Su servicio de puesta en obra se encarga del transporte, instalación y retirada de estas barreras de contención en carreteras de la zona norte La consultoría de seguridad vial Itsak impulsa el uso de barreras metálicas de contención para aumentar la seguridad de las carreteras en obras o mantenimiento. Su apuesta por estos sistemas se concreta en un servicio dedicado a ponerlas en obra, que cubre las carreteras de toda la zona norte.

Las barreras de seguridad vial metálicas se utilizan para separar carriles de circulación, guiar a los conductores y proteger las zonas de obras. Son especialmente útiles en este último caso, para separar y proteger una zona de la carretera en la que se realizan obras o labores de mantenimiento. Su uso mejora la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía evitando que los vehículos que circulan invadan la zona de trabajo en caso de accidente. Evitan el riesgo de atropello del personal operario, impactos de vehículos contra maquinaria o elementos de la vía sin proteger, posibles caídas en desniveles o zanjas, etc.

Las barreras de contención metálicas se deforman de forma conjunta en caso de choque; de esta forma frenan el vehículo y lo redirigen hacia la calzada, haciendo casi imposible la invasión en la zona de obras. Otra ventaja es que se montan y desmontan rápidamente, lo que minimiza los riesgos en la carretera. También sirven para señalizar horizontalmente y balizar la zona.

Las barreras que facilita Itsak conforman un sistema de módulos que se unen entre sí mediante un sistema de enganches. Su funcionamiento se asegura por la inercia debida a la unión de los elementos metálicos y por la adherencia al suelo, reforzada por zapatas. Se adapta a todo tipo de tramos, rectos o curvos, y se pueden colocar en medianas o márgenes laterales.

Estas barreras metálicas ya se están utilizando, pero todavía no se han generalizado. Desde Itsak lo explican en parte por el desconocimiento de esta solución. “Nosotros trabajamos para que se conozcan todos sus beneficios y para facilitar su utilización en carretera. Esperamos que se vayan extendiendo y también que en el futuro se prescriban en los pliegos de las obras en carretera, ya que es el sistema de contención temporal más eficaz y seguro que hay actualmente en el mercado” afirma José María Soto Amenábar, presidente de Itsak.

El servicio de Itsak se encarga de transportar e instalar las barreras de seguridad vial en carretera y posteriormente retirarlas. También dispone de un servicio de asistencia técnica en la ordenación temporal del tráfico durante las obras. Consiste en elaborar y analizar los planos de señalización, balizamiento y protección, e inspeccionar periódicamente todos estos elementos. Este servicio llega a las carreteras de toda la zona norte de la península.

Itsak es una consultora de seguridad vial ubicada en Bizkaia. Está especializada en realizar estudios para aumentar el nivel de seguridad de las carreteras y en seguridad vial laboral. En este ámbito ofrece servicios destinados a prevenir los accidentes laborales viales y a mejorar la protección de los trabajadores que desarrollan su trabajo en el entorno de la carretera.

