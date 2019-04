-Suárez Illana acierta en el hecho que Suárez es palabra llana. El resto de sus razonamientos querrían ser agudos, pero resultan muy esdrújulos.

-Presos Políticos coincide en iniciales con PP, pero también con Peter Parker.

-Theresa se apellida May, pero aún con la mejor voluntad del traductor de Google, "she may not".

-Sánchez expllca en rueda de prensa su nuevo plan de empleo público con ayuda de un flotador con cabeza de patito, e insiste en que Di Caprio cabía junto a la Winslet.