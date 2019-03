Amor, Bitcoin, NIF, Brexit y moción de censura, entre las principales curiosidades de los internautas españoles La investigación se ha extendido a otros países de la Unión Europea, entre los que se encuentran Francia, Italia, y Reino Unido Redacción Siglo XXI

domingo, 31 de marzo de 2019, 09:38 h (CET) Un estudio ha analizado las definiciones de las palabras más buscadas en Google por los españoles durante el año 2018. La investigación se ha extendido a otros países de la Unión Europea, entre los que se encuentra Francia, Italia, y Reino Unido.

Los datos en España Amor, Bitcoin, NIF, Brexit y moción de censura, vpn, fascismo, feminismo, fibromialgia y sustantivo son los diez términos que más curiosidad han generado en España el año pasado.

La política también ha atraído el interés de los españoles, así como temas de corte social en 2018. Así se deduce del análisis de SEMrush que refleja que algunos de los términos más buscados desde Google España en 2018 fueron Brexit, moción de censura, fascismo y feminismo, temas altamente comentados en los medios y redes sociales el año pasado.

En España el “amor” se eleva sobre el resto de los términos más buscados por los españoles en 2018. Según revela el análisis de SEMrush, ha sido en el ámbito geográfico de la piel de toro, donde la palabra amor se ha posicionado en primer lugar, muy lejos de Italia donde la palabra no aparece siquiera entre las 100 primeras búsquedas elegidas por los italianos.

Entre las palabras que más interés a su definición despiertan, el análisis de SEMrush ha revelado que los temas de actualidad social y económica centran el interés de los internautas españoles, siendo Brexit o Bitcoin algunas de las palabras que ocupan los primeros puestos de la tabla.



Italia: las inquietudes de los italianos parecen muy ligadas a los temas de auto conocimiento y bienestar: sueños, resiliencia, empatía ocupando las primeras posiciones del ranking de las búsquedas. La comunicación en redes sociales parece también un tema de interés con búsquedas como emoticonos, smilies y expresiones que demuestran sonrisa como “lol”. Herramientas de comunicación instantánea como whatsapp se posicionan en mitad de la tabla lo que demuestra el interés que esta aplicación tiene para los italianos.

Francia: A los franceses les gustan los conceptos muy filosóficos y de sociedad, son los que parecen haberles interesado el año pasado según se deduce del análisis de SEMrush. El 80% de las palabras más buscadas están relacionadas con estos temas: Empatía, resiliencia, ética, desarrollo, sostenible, laicismo, procrastinación y pragmático. Las palabras del resto del ranking confirman esta tendencia: de hecho, entre sus búsquedas destacan palabras como paradigma, amor, democracia, agnóstico y orgullo que aparecen también en la tabla de los 10 términos más buscados.

Reino Unido: Durante el pasado año los ingleses parecían particularmente interesados en temas financieros, las palabras salario mínimo y bitcoin lideran el ranking. Son cuestiones sobre el idioma y la gramática que han preocupados a los ingleses también: sustantivo, verbo y adverbio siendo parte de las definiciones más buscadas.

Si bien, cada país de los analizados en la muestra refleja distintos intereses sobre muy diversos temas hay un concepto que hermana a casi todos ellos; la palabra “empatía”, que aparece entre las 60 definiciones más búsquedas en todos los países estudiados, a excepción del Reino Unido, donde este término no aparece ni siquiera en el ranking de las 100 definiciones de palabras más buscadas.

Según revela Fernando Angulo; "La gente recurre a la búsqueda de Google de frases desconocidas. ¿Por qué? Google no juzga, es un amigo silencioso que ayuda y educa una vez que el usuario escribe "Que es...". Las personas son insaciables y curiosas y siempre tendrán una fuerte tendencia a buscar conceptos que puedan darles pistas sobre la naturaleza de las cosas y lo que sucede a su alrededor. Las palabras clave más consultadas nos muestran las curiosidades e intereses de la mayoría de la gente. Con nuestra plataforma de visibilidad online hemos podido pulsar de forma ágil aquellos temas que –traducidos en búsquedas en Google- ocuparon la mente de los europeos de la muestra durante 2018".

