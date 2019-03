Sánchez utiliza a Iceta para controlar el tema catalán

Para todos aquellos que piensen que, el señor P.Sánchez, se ha convertido, por arte de magia, en una persona sensata que, desde una apariencia de hombre de Estado y con el apoyo de su gobierno que es, en realidad, el que asume la parte menos grata de esta campaña, a cara de perro, que está teniendo lugar en este país, ante lo que van a ser los comicios en los que, el futuro de España, corra más riesgo de arruinar su futuro, de todos a los que hemos sido llamados los españoles, desde que se produjo la transición liderada por don Adolfo Suarez; precisamente por todo lo que nos estamos jugando en esta ocasión y por el evidente peligro de involución que, sin duda alguna, correríamos el riesgo de que se produjera si, la suma de los votos a favor de las izquierdas, les diera la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y en el Senado. Conviene que empecemos a considerar que, una de las cosas más importantes para los españoles que se van a disputar en las próximas elecciones va a ser, sin duda alguna, la unidad de España. No sólo por lo que se está poniendo estos días en conocimiento de los ciudadanos, no se sabe si por una indiscreción involuntaria del político catalán, señor Iceta o porque, voluntariamente, haya querido expresarlo para conseguir el apoyo de los separatistas catalanes, confiando en que, con un gobierno del señor Pedro Sánchez, del PSOE, van a tener mejores expectativas, dentro de un periodo más o menos largo, de conseguir todo aquello que tanto tiempo y esfuerzo les viene costando: la separación de Cataluña de España.



Es obvio que el señor P.Sánchez, que no se prodiga demasiado en esta campaña electoral, está intentando dar la impresión de que ha roto cualquier relación con los independentistas catalanes, para evitar que el cuelguen el San Benito de estar conchabado con el gobierno de la Generalitat catalana, para que, a cambio de su apoyo en las legislativas, recibirían ciertas garantía, a largo o medio plazo, de que se les iría abriendo un cierto camino hacia su objetivo final, siempre que el posible o esperado gobierno de coalición que pudiera formar el PSOE con Podemos y el resto de partidos de tendencia izquierdista, consiguiera tiempo para modificar la Constitución y abrirles un espacio que les pudiera llevar a su ansiada independencia. Como hemos anticipado, el señor Iceta, es un político avezado, inteligente, más cerca del separatismo de lo que se pudiera suponer de un socialista y que, difícilmente comete errores de bulto como el que, aparentemente, acaba de cometer cuando en Berria, un diario editado en euskera, afirmó que si el 65% de los catalanes estuvieran a favor de la independencia, la democracia debería buscar una salida.



El señor J.L.Ábalos reaccionó inmediatamente para corregir a su colega catalán, intentado quitar hierro a semejante resbalón (al menos de cara a la opinión pública ya que, en cuanto a Cataluña, como ya se ha dicho, pudiera ser un punto a favor del señor Sánchez) declarando en TV5: "El compañero Iceta, que es muy dado a hacer reflexiones, cuando se inserta esto en un contexto como el actual de confrontación electoral, resulta inapropiado". ¿Inapropiado? ¿Era esta la palabra adecuada para calificar la metida de pata del político catalán o lo que se ha querido aparentar que lo fuera? En realidad comentar que, ahora, porque el partido socialista está en un momento en el que una relación con los separatistas de este cariz, les podría perjudicar mucho en las urnas, no obstante, pasado este trago, si salen vencedores, les bastaría que el número de catalanes aumentase y superase sobradamente al de los que no quieren dejar de ser españoles; el tanto por ciento 65% mencionado al albur por Iceta, sería una mera cifra indicativa de una mayoría que se pudiera considerar holgada que para ellos, los socialistas, les permitiera proponer algún tipo de pacto con los políticos catalanes que les impulsara a mantener su apoyo al PSOE durante años, pensando que solo en el caso de mantener a Sánchez en el poder iban a tener alguna posibilidad de conseguir su objetivo de abandonar España para convertirse en una nación independiente.



Claro que todo ello obvia las consecuencias que, tanto para España como para ellos, como nación catalana, iban a producirse a consecuencia de semejante pacto de ruptura. Si alguien tuviera alguna duda de lo complicado que puede resultar un divorcio semejante en esta Europa que, por fuerza, estamos obligados a compartir, nada más tiene que echar un vistazo a lo que está sucediendo en el RU con su famoso brexit, el coste económico que va a representar para las islas, los problemas para las empresas que tienen sus centros ubicados en ellas como para los millones de personas que van a verse obligadas a elegir sabiendo que un “brexit” sin acuerdo convertiría al RU, al día siguiente de producirse la ruptura, en lo que se considera “ un país tercero”, sin derecho a periodo de transición, sujeto a las normas de la Organización Mundial de Comercio, con controles fronterizos, sin derecho a subvenciones ni posibilidades de participar en procedimientos de contratación de la UE. Los que se creyeron que si Cataluña se independizaba de España sería recibida con los brazos abiertos por el resto de países de la UE, pueden tomar ejemplo de lo que les sucede a los ingleses como resultado de una decisión precipitada, imprudente y evidentemente absurda de la que, en la actualidad más de un 55% de los habitantes del RU se están arrepintiendo y solicitan un nuevo referendo,

Por si fuera poco, bastaría que Cataluña consiguiera su objetivo para que, inmediatamente, el País Vasco pidiera el mismo trato dispensado al pueblo catalán y no sería de extrañar que, por puro mimetismo, otras regiones de la nación española intentase la locura de abandonar la protección que les proporciona a todas las autonomías el pertenecer a la nación española y poder gozar de los beneficios que reportan el formar parte de un Estado moderno, civilizado y que forma parte del compromiso de formar parte de un conjunto de naciones comprometidas a defenderse mutuamente en el caso de que fueran atacadas por cualquier fuerza ajena a la OTAN. Claro que estamos hablando de meras utopías porque lo que está haciendo el señor .Sánchez es conocido por cualquier político que aspire a conseguir un puesto importante en el gobierno de un país. Lo que sucede es que cuando uno tiene unos presupuestos en los que el gasto público está controlado; cuando se tiene una Deuda P:ública tan elevada como la que tenemos en España y la necesidad de controlar el Déficit Público para no salirnos de los parámetros que nos tiene fijados las UE, lo que un estadista no puede hacer es prometer 110 medidas para mejorar la vida de los ciudadanos del país si sabe, es consciente y conoce sus limitaciones, de modo que, en el caso de que ganase las elecciones y tuviera que responder ante sus electores de las promesas que les hizo para conseguir su voto, le sería de todo punto imposible hacer honor, ni en un 50% de todo aquello que imprudentemente y excediéndose en lo que debiera de haber sido su actuación y la de su gobierno en periodo electoral, un espacio en el que cualquier arbitrariedad que pudiera poner en compromiso a quien le correspondiera gobernar después de la consulta en las urnas, debería considerarse ilícita. Ningún partido puede condicionar a aquel que le pudiera suceder en el gobierno de la nación dejándole una serie de compromisos que, con toda seguridad, no se corresponden con las prioridades del nuevo partido gobernante.



Es importante que los que vayan a votar, el próximo 28 de Abril, sepan a quienes van a otorgar su confianza, lo que traman hacer, en realidad, aquellos que les pidieron el voto y ser conscientes de a dónde pueden llevar a nuestra nación, estos que aparentan una cosa y que, mediante pactos secretos, ofrecimientos inconstitucionales y confiando en conseguir cambiar lo que ahora es nuestra democracia, para imponernos alguno de estos sistemas autoritarios que se esconden detrás una apariencia de preocupación por las clases menos favorecidas que, cuando llega el momento de preocuparse de que salgan de la precaria situación en la que se encuentran, lo que sucede es que, en realidad son los que los engatusaron los que se hacen ricos y, para evitar que los que hayan sido engañados por sus artimañas puedan reaccionar hacen, como lo está haciendo el dictador de Venezuela, señor Maduro, que pone al frente del país al Ejército para que les pare los pies a los demócratas que intentan que les devuelvan sus derecho y el gobierno de su país.

Y una consideración sobre la influencia que este Rasputín de la política catalán, experto bailarín y amigo de las fiestas y el jolgorio. Nadie se deje engañar por su apariencia de persona inofensiva del señor Iceta, ni se deje influir pensando que no tiene poder dentro del partido de Pablo Iglesias (no el de Podemos) el padre del PSOE. En realidad tenemos la impresión de que siempre ha mandado más que el propio Pedro Sánchez que, por otra parte, está convencido de que, sin el apoyo de los catalanes, poco o nada iba a conseguir. De hecho se fía de una mejora de los resultados electorales, en la comunidad catalana, del PSC, lo que le permitiría afrontar la nueva legislatura, si consigue ganar y con el apoyo del resto de la izquierda (siempre que el señor Rivera, que se empeña en reiterar que nunca va a hacerlo, no decida, en último momento, cambiar de opinión y aliarse con los socialistas de P.Sánchez.), con la tranquilidad de contar con el apoyo de Cataluña



Por otra parte, tal y como ya anunciábamos hace varios meses, al señor Casado no le va a dar tiempo, de conseguir reafirmarse como líder del PP, antes de que lleguen estos nuevos comicios que, por mucho que insistiera en que se celebraran inmediatamente, lo cierto es que la convocatoria de Sánchez, al PP y a Ciudadanos, los ha cogido con el pie cambiado, algo que no ha sucedido con VOX al que la convocatoria les ha pillado en un momento dulce de su etapa política. Casado, y siento decirlo, necesitaría un tiempo para ordenar sus ideas, dominar a los descontentos de su partido y poner en práctica una oposición sólida que le permitiera, cuando caiga el gobierno socialista, si es que acabaran ganando ellos, del señor Pedro Sánchez del que tenemos la impresión de que ha asumido una carga superior a sus fuerzas y es posible que no tardaría en que llegara el momento en el que Bruselas se tuviera que fijar en los resultados de haber hipotecado a España para conseguir mantenerse en el poder. Y sin el apoyo de Bruselas (su amiga, la Merkel está ya de retirada) puede que, todo el castillo de naipes que está construyendo don Pedro, mucho nos tememos que no se sostuviera durante mucho tiempo en pie.



O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos a las puertas de un acontecimiento en el que, mucho nos tememos, ninguno de los que van a participar, vaya a conseguir todo aquello a lo que aspira y, sería muy posible que, finalmente, todo acabara haciendo que España acabara siendo ingobernable.