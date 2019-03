Linda y su linda obra literaria Los grandes maestros del arte, casi todos se pierden en el egoísmo Carlos Javier Jarquín

sábado, 30 de marzo de 2019, 09:02 h (CET) Los comienzos de todo artista están cincelado de excesivos obstáculos, especialmente en nuestra región hispanoamericana, el apoyo que recibe el artista principiante absolutamente es descolorido, en nuestra región el que desea ser exitoso de renombre artísticamente, tiene que tener presente que para lograr su objetivo, debe saber vencer estratégicamente múltiples desafíos que procurarán de pausar el desarrollo de sus ideales.

Es una pena que los políticos no inviertan en educación cultural y artística, muchos presidentes lo único que logran hacer durante su período presidencial, es hacer desorden de corrupción u otros llegan a proponer y aprobar leyes incoherentes. Y si es el gremio empresarial ignoran totalmente al artista principiante y la mayoría de los medios de comunicación, se preocupan acentuadamente por promover farándula, y por estar transmitiendo noticias de enorme desconsuelo…

Los grandes maestros del arte, casi todos se pierden en el egoísmo, no apoyan al novel, porque tienen abundantes celos de ser superados por sus alumnos, ¡nostálgica realidad!. Si nos apoyáramos mutuamente, en cada barrio de cada ciudad existiera un artista y atleta de fama mundial, la envidia nos convierte en inculto, nos hace vivir en oscurana y por causa de cultivar y alimentar egoísmo nunca volaremos alto, ni veremos volar a los demás, en lo alto de lo más alto.

A pesar de tantas dificultades nuestra región ha obtenido, 6 Premios Nobel de Literatura, y Perú ha obtenido el último y el único en el nuevo siglo, en Literatura. Y lo recibió el escritor Mario Vargas Llosa (1936), uno de los maestros más grande la narrativa contemporánea de nuestro castellano, Nobel 2010. Perú ha sido privilegiada porque ha visto nacer a grandes escritores, y sus aportes literarios representan símbolo de orgullo para nuestra región hispanohablante, por ejemplo: Ricardo Palma (1833-1919). César Vallejo (1892-1938). José María Arguedas (1911-1969) entre muchos más. En la actualidad el internet nos ha venido a besar dulcemente, para ser exitosos en muchas áreas especialmente en lo artístico y es una gloria que debemos saber aprovechar para hacer resplandecer el tono de nuestro legado.

La mujer artista es merecedora de fragantes elogios, así es la protagonista de este escrito, conozcamos a linda y su linda obra literaria. Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta (Lima, Perú 1985). Es terapista de lenguaje, estudió Enfermería Técnica dos años en el Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, llevó estudios de Ingeniería en Acuicultura en la (UNFV) por tres años y estudios de Teatro en la Asociación de artistas aficionados. Es directora de la revista cultural y digital LOS CAMINOS DE FLORENCIA y directora del elenco de teatro Florencia.

Es cantante, pintora, actriz, escritora y poeta. Dicta talleres de canto y teatro, escribe obras cortas de teatro y cuentos. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas, antologías, y periódicos nacionales e internacionales. El tiempo lo ha sabido dividir para poder ser en lo que se ha convertido actualmente, sus logros poco a poco la están coronando en un lugar singular en el mural de la historia literaria de Perú.

También ha escrito una obra de teatro de nombre; “LA LLEGADA INESPERADA”. Además ha realizado un cortometraje referente a la obra, interpretando al personaje principal, también tiene un proyecto de editar un libro de cuentos para niños, marzo de 2019.

Ella escribe poesía desde los 10 años, pero desde los últimos 5 años ha trabajado más de lo normal, por lo que más le apasiona y es el arte de las letras, en julio del presente año publicó su primer ejemplar de poesía, titulado “LOS CAMINOS DE FLORENCIA”. Y el libro ha tenido un éxito sumamente increíble, ha sido presentado en las diversas ferias de libros en Lima y en otras provincias. “Además el libro ha sido establecido como plan lector en los colegios de Huancayo y Cajamarca en secundaria”. Ha recibido torrenciales de elogios agradables de escritores nacionales, de Latinoamérica y España.

“Al leer los poemas de Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta, no dejo de pensar en la madurez de sus versos, la versatilidad en los temas tratados, y en lo distinta que es su obra de las corrientes actuales, la moda y las tendencias, sino que es genuina no solo su sentir literario, sino en su visión de la poesía y la sociedad que la nutre”.

¿Que público puede leerLos caminos de Florencia?.Linda: -Está dirigido para todas las edades, ya que podemos encontrar poemas llenos de musicalidad y tiernos que los niños pueden dedicar a sus madres, también hay poemas dirigido para los adolescentes que tocan temas como el enamoramiento, la ilusión, la decepción, hay poemas dirigidos a un público adulto como lo pueden ser las parejas, los esposos y pueden dedicarse poemas con el sentido de afianzar su relación y también encontramos poemas para un público como el de adultos mayores, el cual se tocan temas como: el recuerdo, la tristeza, la alegría, el tiempo, la soledad, entre otros.

