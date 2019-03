Las expectativas del sector eléctrico mejorarán en 2019 aunque será un año complicado, según Ayming Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 16:11 h (CET) Según Javier Díaz, Manager Business Consulting de Ayming, 2018 ha supuesto un cambio de paradigma, rompiendo con la norma no escrita de que un año barato o caro en el mercado de la electricidad dependía de la relevancia que tuvieran las tecnologías renovables Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, ha participado en la cuarta edición de EFIFARMA, el Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, Cosmética y Tecnología de Laboratorio que se celebra en IFEMA, con la ponencia “Análisis de la situación actual de los mercados de energía”.

Javier Díaz, Manager Business Consulting de Ayming, ha sido la persona encargada de analizar cuál es la actual situación del mercado de la electricidad y el gas en España.

Para Díaz, el pasado año fue muy negativo para el mercado de electricidad, al convertirse en el más caro desde hacía una década, con un encarecimiento de un 10% respecto a 2017. El Manager Business Consulting de Ayming ha asegurado durante su intervención que “2018 ha sido un año en el que se ha roto el paradigma de que un año era barato o caro en función de la importancia que tuvieran las tecnologías renovables”. Entre las razones que justifican este escenario, se encuentra el encarecimiento de un 400% del precio de los derechos de emisiones de CO2, el encarecimiento de las materias primas vinculadas a la producción de electricidad y el papel que ha jugado la gran hidráulica. Además, Díaz afirma que “en los últimos meses del pasado año, hemos asistido a como el mercado dejaba de ser sensible a las correcciones del carbón, gas y Brent, aunque vemos que está tendencia se está corrigiendo levemente durante el primer trimestre de 2019”.

De cara a 2019, Javier Díaz ha asegurado a los asistentes que las previsiones para 2019, aunque mejores que las de 2018, no son buenas porque a pesar de que se prevé una corrección en los fundamentales y la desaceleración presionará a la baja, el mercado está siguiendo la tendencia del CO2 que se prevé estable o alcista por la entrada en vigor de la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR) como así se está demostrando en estos primeros meses del año. Ante este escenario y respecto al posible impacto de las nuevas renovables que comenzarán a acoplarse al mercado a finales de año, Javier Díaz asegura que “el impacto este año será limitado”.

2018, un año marcado por el pulso entre la OPEP y Estados Unidos

Tras analizar la situación del mercado eléctrico, el Manager Business Consulting de Ayming ha explicado a los asistentes cuál es la situación del sector del gas. El pasado año, resultó ser muy volátil con una tendencia alcista generalizada, pues se detectaron ciertas correcciones puntuales hasta el último trimestre, en el que el mercado cayó un 40%.

2018 comenzó en los 66 dólares por barril, y aunque llegó a encarecerse un 30% en el mes de octubre, el año pasado se cerró en los 56 dólares por barril, lo que representa una corrección del 16%. “El pulso entre OPEP y Estados Unidos por mantener el equilibrio de la oferta marcaron el pasado año, hasta el último trimestre del año en el que crecieron las dudas sobre una posible erosión de la demanda”, ha reconocido el Manager Business Consulting de Ayming

¿Previsión de 2019?

Para el año 2019 y comienzos de 2020, Javier Díaz ha compartido que las previsiones de Ayming en el sector gasista. En concreto, en el caso de los HUBS se prevé, por el exceso de oferta, un contexto bajista, como así está demostrando el mercado durante los 3 primeros meses del año. Aunque teniendo en cuenta las correcciones producidas durante el mes de marzo, las probabilidades de que mantenga el recorrido a la baja, cada vez son menores. Mientras que para el Brent el escenario más probable se sitúa en un precio medio en el entorno de los, actuales, 65 $/bl con tendencia ligeramente alcista a lo largo del año, siendo determinante para este equilibrio la evolución que tenga durante el segundo semestre de 2019 la desaceleración, la producción de EE.UU y respuesta de la OPEP+

Estrategias clave para la compra de electricidad y gas

A continuación, Javier Díaz ha expuesto a los asistentes cuáles son las estrategias a seguir en la compra de electricidad y gas. En el caso de la compra de electricidad para este año y el que viene, el Manager Business Consulting de Ayming asegura que “una buena estrategia se basaría en un contrato multiclick en el que se ejecutaran coberturas a precio fijo para el tercer trimestre de 2019 y el tercer y cuarto trimestre de 2020. El objetivo de esta estrategia es aprovechar las correcciones que ha habido en el mercado de futuros en los últimos días para ciertos trimestres”.

En el caso del gas, la estrategia de compra para 2019 y 2020 se basaría en aprovechar la situación de los hubs. En concreto el mercado de futuros de TTF, negociando ahora los contratos y fijando un porcentaje significativo del consumo a precio fijo, en función del perfil más o menos conservador de cada cliente.

