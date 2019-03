Correos Express le da nombre a la Carrera de las Empresas Valencianas Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 16:15 h (CET) Runnkers, no sólo es un nuevo término que nace de la unión de runners y trabajadores, sino que es la nueva tendencia que apuesta por los hábitos de vida saludable dentro y fuera del trabajo, la desconexión a través del deporte, el compañerismo y el trabajo en equipo El próximo 31 de marzo se celebrará la Octava Carrera de las Empresas Valencianas. Y este año lo hace bajo el nombre de Correos Express que, además de ser el patrocinador oficial, quiere difundir los valores del deporte como forma de vida, la defensa de la salud, el esfuerzo y compromiso y el trabajo en equipo.

Esta carrera es un 'clásico' que establece un nexo de unión entre empresa y empleado, con el objetivo de fomentar una actitud positiva y colaborativa entre los compañeros, mejorando el clima laboral y la productividad y sobre todo, aportando valor a las relaciones en un ambiente relajado, deportivo y saludable.

La carrera tiene también un objetivo solidario y una parte sustancial de la recaudación irá destinada a Asleuval, una asociación formada por un colectivo de personas que comparten haber padecido leucemia y que trabajan por la concienciación sobre esta enfermedad y el apoyo incondicional a quienes la padecen.

#BeRUNNKER

La carrera de las empresas valencianas de Correos Express quiere fomentar una actitud distendida y colaborativa con los compañeros y los otros 'runnkers' participantes. Los Runnkers, término formado a partir de Runner y Workers no sólo es un nuevo término que nace de la unión de runners y trabajadores, sino que es la nueva tendencia que apuesta por los hábitos de vida saludable dentro y fuera del trabajo, la desconexión a través del deporte, el compañerismo y el trabajo en equipo.

En la edición del pasado año participaron más de 2.100 'runnkers' y 150 empresas. Los participantes pueden elegir dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros. Este último puede correrse por equipos, en categorías de 2-3-4 personas masculina, femenina o mixta y también de manera individual en 5 o 10 kilómetros. La carreta dará comienzo a las 9 de la mañana en la Avenida Campanar nº 114. Y finalizará en las Pistas de Atletismo del Tramo III del Jardín del Turia con un tiempo máximo para cubrir ambos recorridos de 1 hora y 45 minutos.

Sobre Correos Express

Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, apuesta por un modelo de negocio basado en delegaciones propias, lo que proporciona a la empresa un alto nivel de agilidad y calidad en la gestión. La compañía cuenta con más de 4.000 colaboradores, 3.000 vehículos y más de 100.000 metros cuadrados en plataformas para gestionar los 60 millones de envíos anuales. Además, con el apoyo del Grupo Correos, dispone de la red de mayor capilaridad del mercado lo que permite atender cada día a los más de 8.000 municipios de España.

Correos/Grupo SEPI

Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 73.000 profesionales en 2018, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 3.600 millones de envíos al año y llega diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros.

