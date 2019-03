Guía de compra de abalorios que recomienda seguir tiendas.com para presumir de abalorios Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 16:23 h (CET) Presumir de abalorios hechos por uno mismo con los mejores materiales es posible gracias a las recomendaciones que propone tiendas.com Ya se puede hacer la propia bisutería en casa con los mejores abalorios, gracias al comparador tiendas.com que pone a la disposición de los usuarios en su buscador los distintos abalorios existentes en el mercado. En el encontrar todas las formas y colores es posible, para poder realizar adornos propios al gusto de cada uno, disfrutar en el proceso y con la máxima calidad en abalorios del mercado. Se pueden realizar elegantes pulseras, colgantes, pendientes o lo que al usuario se le ocurra.

Lucir pulsera nueva cada día, o un colgante diferente de diseño exclusivo y único, o brillar en las fiestas con la propia bisutería, ya es una realidad que se podrá llevar adelante con los mejores abalorios que hay a la venta en el mercado, desde el comparador de precios y productos tiendas.com. Se podrá jugar con colores, formas y texturas a su antojo, y realizar las obras más espectaculares. Sólo se tendrá el límite de la propia imaginación.

¿Por qué comprar abalorios y hacerlos uno mismo?

La realización de bisutería y abalorios no es complicada, y sólo requiere un poco de paciencia y mucha inventiva. Hay que tener en cuenta que se podrá combinar las piezas de los abalorios como más se deseé y sacar el máximo partido al tiempo libre que se disponga. O, incluso, si se quiere, puede convertirse en una actividad profesional de complemento que se puede realizar en el día a día.

María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que "en el buscador de productos y comparador de precios se puede encontrar el más amplio surtido de abalorios para que sus usuarios puedan combinarlos como quieran y que así logren crear la bisutería más exclusiva al mejor precio para ellos".

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar abalorios?

Algunas características, que desde tiendas.com, recomiendan mirar antes de comprar abalorios:

Surtido. Asegurar que en la compra haya un amplio surtido de abalorios para realizar la más variada bisutería. Las más usadas suelen ser:

Cuenta de semilla:Son pequeñas cuentas de vidrio que suelen ser de una amplia variedad de colores.

Talón de cilindro: Son pequeñas piezas en forma cilíndrica con un amplio agujero en el centro. Se fabrican en diferentes materiales y colores. Entre ellas también se encuentran las perlas de corneta, que se hacen con vidrio.

Perlas de cristal: Son perlas de vidrio que contienen hasta un 30% de plomo para aumentar su capacidad de refracción de la luz. También las hay fabricadas por la fábrica bohemia de Swarovsky, más caras pero de más calidad y belleza.

Otro tipo de perlas: Puedes disponer de perlas redondas, de Bali, facetadas, de gota o de poni, etc.

