Aumenta la demanda de servicios de detectives privados, según Detectives Online y Detectives Sevilla Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:51 h (CET) En un gran número de sectores, la llegada del buen tiempo supone un considerable aumento coyuntural de la demanda de determinados servicios. Detectives Online y Detectives Sevilla, líderes del sector, desvelan las claves de este auge Con la llegada de la primavera, el trabajo que vienen realizando los detectives privados se ha visto incrementado a niveles por encima de lo normal.

Recuperar la vivienda conyugal

Este fenómeno, viene motivado en gran medida por noticias, como la relacionada con la reciente sentencia de La sala primera del Tribunal Supremo de noviembre del 2018, donde establece que cuando el cónyuge conviva con su nueva pareja en el domicilio familiar extingue el derecho al uso de la vivienda familiar tras un divorcio. Esto ha originado que muchos ex cónyuges recurran a detectives para verificar si sus parejas han rehecho sus vidas con nuevas personas y que éstas convivan en la vivienda familiar. Según comenta el director de Detectives Online: "es una medida que llega tarde, sin embargo, es importante para todos aquellos ex cónyuges, que están pagando hipotecas, sin poder disfrutar de sus viviendas".

Acreditar una baja fingida

Por otro lado, la recesión económica ha disparado el número de bajas fingidas, especialmente en la zona de Alicante y Elche donde la recesión económica ha tocado gravemente el tejido industrial de la provincia. Por ello, y por la bajada del poder adquisitivo en las familias, ha producido que muchos dupliquen ilegalmente su trabajo o perciban prestaciones mientras trabajan en economía sumergida. Por lo que las empresas se enfrentan a fraudes de este tipo de tal forma que se está convirtiendo en algo habitual.

La baja fingida es algo que afecta gravemente el trabajo y las actividades de cualquier negocio, ya que es un gasto para la misma el cual no reporta rendimiento alguno, y esto afecta de lleno a la productividad y a la propia economía de la empresa. Desde Detectives Sevilla afirman que: "si las empresas no atajan este problema a tiempo, puede revertir en un problema grave, ya sea porque otros trabajadores tomen el mismo camino, o por el daño continuado que puede terminar arruinado la empresa. En toda Andalucía es un fenómeno muy extendido, con especial incidencia en Sevilla".

Acreditar una posible infidelidad

Las infidelidades siempre han constituido uno de los servicios más solicitados, ya que es un servicio solicitado regularmente en agencias de detectives, sin embargo, las crisis económicas en las familias han agudizado el problema, aumentando los servicios relacionados con infidelidades. "Las infidelidades siempre constituirán un gran porcentaje de las investigaciones que realizamos, pero en muchas ocasiones no se le da la importancia que tienen, ya que la incertidumbre y la desconfianza pueden dañar tanto la salud del afectado como la propia relación".

Localización de morosos

Otro de los servicios que ha sufrido un gran aumento son los relacionados con la morosidad. Los impagos de deudas y servicios se cometen a diario, poniendo en grave peligro la economía de las empresas, especialmente las pymes, donde la morosidad puede ocasionar en ocasiones el cierre de las empresas. Estos morosos suelen ocultarse para no hacer frente a las deudas contraídas, es por ello que las empresas, ante estos casos, recurran a las agencias de detectives privados, para asesorarse y poder encontrar una solución a este problema. Donde los detectives privados tendrán la función de localizar a estos morosos para que puedan comunicarse los afectados con ellos mediante un procedimiento a través del juzgado. "Nuestra labor consiste en localizar a los morosos para que reciban las notificaciones del juzgado, en muchas ocasiones se esconden o no quieren recibir los certificados o citaciones, es por ello que nuestro trabajo es esencial para poner en evidencia al moroso".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.