La firma de electrónica de consumo Beko se alía con la LEC como sponsor Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:55 h (CET) La competición de Riot Games es la liga europea con mayor número de marcas generalistas entre sus patrocinadores El listado de grandes firmas que se unen como sponsors a League of Legends European Championship (LEC) se alarga con la incorporación del fabricante internacional de electrodomésticos y productos electrónicos: Beko La competición continental de Riot Games, que es la liga de esports europea con mayor número de marcas generalistas entre sus patrocinadores, ha creado todo un ecosistema de apoyos, mecenazgos y aliados que incorpora a marcas de moda, alimentación, energía, automoción y hardware (así, FootLocker, Red Bull, Shell, Kia y Logitech).

El imperio electrónico Beko, con un abultado historial de patrocinios en el deporte tradicional (FC Barcelona, Real Madrid y Atlético entre sus patrocinados) desarrollará contenido exclusivo junto con Riot Games y colaborará en las retransmisiones.

La marca global de electrodomésticos, fundada en los años 50 en Turquía, se convierte en proveedor para los splits de primavera y verano de la LEC. Además, ideará iniciativas en línea con el proyecto que lanzó el año pasado ‘Eat like a Pro’ (Come como un Pro), para alentar una alimentación saludable, de la mano de estrellas del deporte que recomendaban a los menores cuidar sus hábitos nutritivos y adoptar un estilo de vida saludable. Así, trabajará en exclusiva con Riot Games para lanzar acciones healthy para jugadores y públicos: ya están trabajando en algunas sorpresas que se harán públicas próximamente.

El conjunto de firmas que se han unido ya a Riot Games, está viviendo un momento muy emocionante de la competición. Llegan los playoffs del split de primavera con los seis mejores equipos de la liga. El 6 de abril, G2 Esports y Origen se verán las caras por un puesto en la final tras acabar la temporada regular en primer y segundo puesto, respectivamente.

Hasta la fecha, la temporada de primavera de la LEC ha experimentado un incremento de un 50% en sus audiencias con una cifra total de espectadores únicos de más de 1,5 millones. Una cifra que Riot Games espera que bata récords durante las trepidantes finales de este año, que se jugarán en Rotterdam los días 13 y 14 de abril.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.