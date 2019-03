Aluvidal descubre que las puertas de jardín transforman los porches Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:28 h (CET) La carpintería de aluminio Aluvidal finalizaba un trabajo muy especial después de cerrar un precioso porche con unas puertas de jardín singulares En Aluvidal, carpintería de aluminio de Pina de Ebro (Zaragoza), se recibía un encargo apasionante: colocar unas puertas de jardín para aprovechar por más tiempo el porche de la propia vivienda. El propietario de la casa disponía de un porche decorado en su parte interior con bonitos trozos de madera, además de vigas de madera natural. Su idea era cerrar el porche, pudiéndolo utilizar mucho más a lo largo del año. El propietario contactó con la carpintería de aluminio de Zaragoza para ser aconsejado acerca del cerramiento óptimo para su casa. Concretamente, este cliente contactó con Aluvidal en la Feria de Muestras de Zaragoza en 2018.

Desde Aluvidal le aconsejaron la Mallorquina plegable sistema umbra de ITESAL con vidrio logrando, en este caso en concreto, una puerta de jardín mucho más hermética que la que hubiera conseguido con los sistemas de cortinas de vidrio.

Puertas de jardín plegables capaces de aportar más espacio interior

Del mismo modo, el sistema de puertas plegables permite disponer de mayor espacio en el interior porque estas puertas pueden recogerse en los laterales. Además, con el vidrio se consigue una entrada de luz natural, capaz de aportar mucha más vida al interior.

Por otro parte, la elección del color madera no rompe la estética del porche, logrando su adaptación al conjunto y combinando perfectamente los materiales. Por otro lado, ningún propietario deberá preocuparse nunca del molesto tema del mantenimiento de la madera. En realidad, el efecto madera aplicado al aluminio no necesita de cuidados ni tampoco de mantenimiento.

Además, los profesionales de la carpintería de aluminio Aluvidal lograron adaptar el propio aluminio a las formas curvas del porche de cañetes y pilastras.

Sobre Aluvidal

Aluvidal tiene su sede en Pina de Ebro (Zaragoza). Aluvidal es una empresa familiar de carpintería de aluminio, cortes y mecanizados de perfilería industrial que puede presumir de satisfacer todas las necesidades de sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.