Más de 450 emprendedores abarrotan la primera edición internacional de MediaStartups, en el Open PUCP de Lima

viernes, 29 de marzo de 2019, 14:44 h (CET) MediaStartups Lima, el mayor encuentro del mundo de startups, emprendedores, medios de comunicación y periodistas, ha celebrado su primera edición internacional reuniendo a más de 450 emprendedores, contando con varias emisiones en directo con la participación de algunos de los agentes más destacados del ecosistema emprendedor peruano y diferentes agentes de un ecosistema que reclaman mayor presencia mediática La primera edición internacional del mayor encuentro de periodistas y emprendedores, MediaStartups Lima, se ha situado entre los mayores registros que ha tenido el evento desde sus inicios contando con la participación de más de 450 personas, más de 50 periodistas, numerosos medios de comunicación y presencia masiva del ecosistema innovador de emprendimiento de Perú.

El evento, celebrado en las instalaciones de OPEN PUCP, perteneciente al Centro de Innovación y desarrollo emprendedor de la Universidad Pontificia Católica del Perú ha vuelto a poner énfasis en la necesidad de la relación entre los medios de comunicación y la startups. De hecho, numerosos medios, algunas televisiones, realizaron emisiones en directo desde este gran centro de innovación.

“Estamos gratamente sorprendidos con la acogida que el encuentro ha tenido en la ciudad de Lima, que reclama mayor presencia de estos actos. Media Startups es una marca única a nivel mundial y se está convirtiendo en una cita ineludible donde el emprendedor siente que algo importante está sucediendo a su alrededor Hoy más que nunca, Media Startups abre sus puertas al mundo”, ha afirmado Chema Nieto, fundador de MediaStartups.

Durante el evento tuvieron lugar diferentes mesas redondas, entre las que destacaron, la referente al ecosistema innovador nacional, la de inversores y su presencia en los medios y la cerró la tradicional “Periodistas vs emprendedores” en la que 5 periodistas y 5 emprendedores intercambiaron opiniones y mensajes con vistas a establecer una relación más fluida y con mayor beneficio para ambos. Los asistentes al evento contaron con diferentes espacios, con zona de networking y talleres para potenciar su marca personal que fueron abarrotados por los asistentes.

MediaStartups Lima contó con el respaldo de entidades de ámbito internacional como Siteground, UDIMA, CEF, entidades nacionales de Perú como Everis, Backus, Inzone, ASEP (Asociación de Emprendedores de Perú), Confite, Open Pucp, Catalyst, Blah, y empresas españolas como We Are Knitters y Eurocoinpay.

Además el evento tuvo el respaldo como media partner globales de la Revista Emprendedores, Impulsa de RTVE, Entrepreneur, investing.com, Todostartups y Top Emprendedores.

