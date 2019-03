Nace Friloves, la nueva app de citas en España Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 12:31 h (CET) Lejos comienzan a quedar aquellos tiempos en los que para relacionarse y encontrar pareja se tenía que pasear por la calle más concurrida del pueblo o de la ciudad, sentarse en las plazas o, más recientemente, tomar copas en bares, pubs y discotecas Ahora, gracias a las aplicaciones, se abre el espectro de posibilidades para encontrar el amor, la confianza para ganar el corazón deseado y la seguridad de estar con la persona indicada. Y todo sin pasar por aquellos indeseados trámites de vergüenza, que ofrecían los cara a cara.

La única parte negativa de este nuevo sistema para encontrar el amor verdadero, pura amistad o encuentros casuales, es la elección de la app más sincera y convincente para encontrar a aquella persona que es más afín, aquella que quiere justo lo que se está dispuesto a ofrecer y aquella que da lo que se está buscando.

La app Friloves ha llegado al mercado de las aplicaciones para conocer gente y promete ser un referente en su sector.

Friloves, la aplicación 100 % española

A las preguntas de por qué esta nueva app de citas para ligar para smartphones parece ser tan atractiva, cabe responder que la respuesta está directamente relacionada con la eficacia de sus propuestas, porque facilita como ninguna otra, incluida la famosa Tinder, la posibilidad de contactos deseados.

Creada por un empresario castellonense con la colaboración de la startup de desarrollo de apps Rudo en la UPV, se ha podido gestar la app Friloves. Que ya está disponible la primera versión para descargaren las tiendas de aplicaciones o desde su web friloves.com. Se espera por parte del creador seguir mejorándola y crear nuevas funciones originales que prometan y se distingan de la competencia.

Con la app Friloves se puede acceder a la grabación de vídeos en los perfiles y en el chat, con lo que se verifica fehacientemente si es o no es un usuario real, eliminando radicalmente el mayor de los temores que tienen los usuarios de las aplicaciones para ligar, estar ante un personaje inventado.

Así mismo, otra de sus grandes ventajas es la de categorizar las búsquedas en relación al sexo, a la sexualidad de la persona que se busca o se es, lo que significa que es para todo tipo de personas y preferencias. Así mismo también se puede marcar un radio de distancia, para concretar lugares de acción de búsqueda.

Tiene otras funciones exclusivas que hacen marcar la diferencia con el resto de aplicaciones para conocer gente, como la de poder invitar a otros usuarios a cualquier plan, tal como un evento (una copa, una fiesta, un teatro, al cine, a un viaje etc.) con la condición de que el que invita "invita de verdad".

También se puede contactar con aquellas personas que interesan mediante el sistema de toctocs, es decir, para que se abra un chat, antes se debe aceptar la llamada. O bien para ver los detalles del perfil de otro usuario se debe pedir permiso antes, con lo que aumenta la seguridad y la privacidad notablemente.

Esta es una aplicación que está presente para los dos sistemas operativos más importantes del mercado; Android e iOS. Un producto con la garantía de ser 100 % español.

