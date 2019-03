Más de 1.000 propietarios de coches ya ganan 15€ cada vez que enseñan su vehículo con Bemycar Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 11:43 h (CET) La plataforma colaborativa beneficia tanto a owners como a potenciales compradores, que ya pueden ver y probar más de 1.100 vehículos registrados. Quienes tengan intención de comprar un coche pueden conocer las características de más de 150 modelos de la mano de sus propios dueños. El owner tipo responde al perfil de hombre joven, alrededor de la treintena, que va a trabajar diariamente en coche Ya hay más de 1.100 vehículos en Madrid, para ver y probar, que forman parte de la comunidad Bemycar, plataforma colaborativa que pone en contacto a personas que quieren comprar un coche nuevo con propietarios que ya poseen el modelo que buscan.

Los owners obtienen 15€ cada vez que enseñan su coche y los potenciales compradores pueden obtener la visión del día a día de un usuario real; si el usuario se decide por ese modelo, la app redirige a este usuario al concesionario para formalizar la compra.

El proyecto desarrollado por Igeneris, de la mano de Motorpress Ibérica, ha contado con una magnífica acogida por parte de los usuarios y, en poco más de un mes, cuenta ya con más de 1.100 coches registrados en la aplicación, de 150 modelos diferentes.

"Conseguir esta cifra de usuarios en apenas un mes desde el lanzamiento de la plataforma nos motiva a seguir mejorando sus funcionalidades. Ahora estamos centrados en mejorar el servicio con el feedback recogido por los usuarios, para hacer que Bemycar sea más intuitiva y útil. Nuestro objetivo es hacer más cómoda la compra de un coche, y creemos que el ‘tú a tú’ que se consigue con la aplicación lo está haciendo posible", señala Miguel Urrecha, director de Igeneris.

Y es que esta plataforma beneficia tanto a los interesados en cambiar de coche, que obtienen la perspectiva de un dueño real de ese mismo modelo, como a quien lo enseña (owners), que recibe 15€ cada vez que responde a las dudas de otros usuarios.

"Las personas que se registran en la app como owners no son comerciales, sino gente sin ningún tipo de relación con las marcas, que ofrece su opinión sincera acerca del modelo de coche que posee y que recibe una recompensa, que no comisión, por hablar sobre su vehículo", puntualiza Urrecha.

El perfil de los owners

Tras un mes de funcionamiento de la aplicación Bemycar, y en base a los datos de registro y las pruebas realizadas antes de su lanzamiento, ya se puede establecer un owner tipo, que responde al perfil de hombre de 31/32 años, que utiliza su coche a diario para ir a trabajar.

La captación de usuarios se lleva a cabo, principalmente, a través de Instagram, llegando así a un público digital y joven que usa esta red social de manera asidua. Este canal permite, además, segmentar al público de Madrid por intereses en temas de movilidad y coches.

Las reviews de las personas que ya han usado la app también animan a otros usuarios a registrarse y a probar la efectividad de la plataforma, captando así a nuevos owners y nuevos compradores.

Bemycar: un modelo de negocio para emprendedores

Conseguir que una aplicación móvil como Bemycar tenga esta repercusión entre los usuarios en tan solo un mes no es casualidad, sino fruto del esfuerzo y empeño del equipo de profesionales que hay detrás, así como de un profundo trabajo de análisis previo.

Desde que surgió la idea de poner en marcha el proyecto hasta que se materializó con la posibilidad de descarga real de la app, tanto desde Google Play como desde Apple Store, pasaron unos meses 'frenéticos pero apasionantes', según Miguel Urrecha.

Pasos previos como la definición general del proyecto y de los tipos de usuarios, el análisis de los métodos de pago a los owners, el diseño de las pantallas, la validación de las pruebas para detectar errores y corregirlos o la estrategia de lanzamiento y las campañas de difusión, se convirtieron en retos para el equipo. Retos que los expertos en innovación de modelos de negocio de Igeneris fueron superando hasta llegar a tener, a día de hoy, más de 1.100 owners registrados en tan solo un mes.

Y es que, los emprendedores que están detrás de esta novedosa idea, que sigue la estela de otras plataformas colaborativas, han desarrollado un proyecto pensando en el beneficio de todas las partes, ya que con el uso de Bemycar ganan todos, no solo los potenciales compradores y los owners, sino también las marcas y concesionarios, que ven ampliamente multiplicada su red de embajadores.

