Vaciado de Pisos en Barcelona: 3 maneras de vaciar un piso de trastos y muebles viejos

viernes, 29 de marzo de 2019, 10:51 h (CET) Quizá algún día se necesite saber cómo funciona el Vaciado de Pisos en Barcelona, por ello, la empresa Recogida Muebles explica los motivos que hay detrás de la necesidad de vaciar un piso y las opciones reales que se pueden utilizar para vaciar cualquier tipo de propiedad en Barcelona Motivos para vaciar pisos en Barcelona

Cuando se quiere vender un piso donde todavía existen muebles y objetos de toda una vida, por lo general las inmobiliarias recomiendan vender el piso vacío. Vaciar el piso de muebles y trastos viejos ayudará a vender el piso mucho más rápido.

Cuando se tiene un piso en alquiler con muebles en mal estado, lo mejor es vaciarlo, ya que no puede alquilarse un piso con los muebles rotos y trastos viejos de otras personas.

Cuando uno compra un piso tal y como lo encuentra, es decir, con todos los muebles que tenían los anteriores habitantes, muchas veces la familia no quiere hacer el vaciado de piso porque se niega a tirar sus recuerdos y lo prefiere vender entero. Así pues, a menos que se puedan aprovechar algunos muebles, lo mejor será llevar a cabo un vaciado de piso para empezar a decorar de cero según los gustos personales.

Cómo vaciar un piso en Barcelona

Según RecogidaMuebles, expertos en el vaciado de pisos en Barcelona, estas 3 opciones son las más habituales a la hora de contratar sus servicios.

Recogida gratuita

Cuando alguien quiere y puede vaciar el piso por él mismo la opción más habitual es llamar al servicio de recogida de muebles de Barcelona al teléfono 010 y preguntar qué día se pueden bajar los muebles a la calle.

Una vez se sepa el día, lo único que hay que hacer es dejar los muebles a partir de las 20:00 para que la brigada municipal lo pase a recoger de manera gratuita. Es importante preguntar los máximos permitidos ya que no se pueden dejar una gran cantidad de muebles en la calle. Si se sobrepasan los límites, se puede sancionar con multas de 500 euros. Lo más recomendable es que si se tienen cantidades grandes, el vaciado se haga en varios días. Otra opción es alquilar una furgoneta y llevarlos uno mismo a la Deixalleria de Barcelona y pagar las tasas correspondientes para la gestión de los residuos entregados.

Vaciado gratuito

Existen diversas empresas, ONGs, asociaciones, o particulares que realizan el vaciado de pisos gratis en Barcelona. Esta opción resulta acertada cuando en la propiedad hay muebles y cosas que pueden ser vendidas por el importe del trabajo realizado.

Sin embargo, aunque esta opción parezca gratuita, si los muebles son viejos, hechos a medida, rotos o simplemente no tengan nada que valga la pena es casi imposible encontrar alguien que le pueda vaciar el piso gratis, ya que no podrán sacar un valor económico a cambio.

Empresa dedicada al vaciado de pisos

Por último, una de las opciones más útiles es contratar los servicios de una empresa homologada en la producción y gestión de residuos para que una vez realizado un presupuesto se pueda hacer el vaciado de pisos en Barcelona. De esta forma se sabe que el vaciado lo realiza personal cualificado y que se transporta al punto limpio o gestor de residuos más cercano a la vivienda para gestionar de manera correcta todos los residuos generados en la limpieza y vaciado del piso. Sobre todo se recomienda contratar los servicios de empresas fiables y solicitar un presupuesto cerrado antes de realizar el servicio y una vez terminado, una factura con los datos de la empresa.

