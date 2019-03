Surtidores venturosos

Al contrario de lo que percibimos en las circunstancias cotidianas, precisamos con urgencia la puesta en marcha de los surtidores con aportaciones beneficiosas para la ciudadanía en general. No es tan difícil, aunque observemos las prácticas encaminadas por otros derroteros. Esos aportes beneficiosos son bien entendibles para la gente, sabedora de las cualidades disponibles, adecuadas para tales objetivos. Sería la manera de lograr eso tan manido del bien común con mayúsculas, con actitudes abiertas. Esa práctica ya conseguiría sus primeras alegrías por el simple hecho de prescindir de los sectarismos que tanto nos acogotan Representa una huída de los planes torticeros para surtir a la sociedad de proyectos bien encarados.



Expuesto en verso, así sale la idea:



SURTIDORES El manantial surge de lo profundo, Fluye a través de las conducciones, Orientados por planos subyacentes, Con fidelidad a su recorrido.

Partículas en salto abigarrado Adornadas de irisados colores, Generando ruidos y salpicones A quienes se acerquen a ese estrado.

Entre parecidas oscilaciones Aparece el humano complicado Para exponer sus apreciados fervores.

Quién sabe si repartirán favores, Se quedarán con el mero estruendo O urdirán efectos insuperables



Las motivaciones acucian desde distintos ángulos en esta época agitada, en la cual llevamos acelerado el motor interno. Ya en los primeros contactos callejeros, al entrar en tiendas, oficina e instituciones dedicadas al servicio público, solemos toparnos con la monotonía del ríspido recibimiento, desafecto, nula empatía; cuando no recibimos una franca crispación formando parte de ese trato desdeñoso. De ahí, la sorpresa del toque mágico del excelente trato atento a los pormenores de la relación establecida, como un brote refrescante y saludable. Las salpicaduras gratificantes para todos los intervinientes son evidentes; tanto, que deberían hacernos olvidar las triquiñuelas de orientaciones de fosca gestación.



En tiempos, solía echarse mano del compromiso en la realización de una determinada labor; quizá convendría la recuperación de ideas como estas. Puestos a una participación conveniente, se entiende la aplicación en un ejercicio con la cualidades pertinentes para cada caso. Son ideas extrañas en unos momentos acostumbrados a la mediocridad como objetivo rampante, y con carácter pujante. Esos entornos resaltan la EXCELENCIA profesional cuando emerge rutilante. Es un empeño refrescante, al que hago referencia hoy, adscrito a la actividad profesional.



Si bien el pensamiento es una propiedad inherente a los humanos, su ejercicio es de aplicación variable. Quienes apenas la usan, la emplean en las ocupaciones corrientes, en los proyectos, y quienes piensan las circunstancias vitales con mayor profundidad. Sin embargo, el lastre acumulado empobrece las maneras de pensar. También en esto, se hacen de rogar los INTELECTUALES sin artimañas de servidumbres anquilosantes. La nitidez de sus argumentos nos amplia las aspiraciones como personas; encontrarlos nos hace agradecer sus salpicaduras. Como figuras deseadas debiéramos valorarlas, pero nos obligan a un esforzado discernimiento con objeto de separar a los amanuenses adscritos a los diferentes poderes.



La indiferencia adopta vestimentas vergonzantes. La detectamos con alardes vociferantes, pero alejados de la acción coherente. Las palabras bonitas dichas de frente son halagadoras, aunque pocas veces se corresponden con el mismo interés en las actuaciones soterradas. Las intenciones circulan por vericuetos peculiares, desentendidos sobre todo de las necesidades ajenas. Por eso es tan notable el surgimiento de la EMPATÍA en la práctica, sin necesidad de explicaciones complejas. En su aparición, detectamos de pronto la autenticidad de las buenas relaciones. Dejando los circunloquios, quedamos en presencia.



En líneas generales, la confianza luce desmejorada a través de las actitudes modernas. Abundan las referencias desfavorables. Con las consiguientes sospechas crispantes. La importancia de la confianza es primordial al enfocar las relaciones con los más débiles o gente jóven en períodos formativos. Frente al deterioro observado, pongo en su justo valor a los TUTORES cabales, servidores en los momentos cruciales del encauzamiento de sus pupilos hacia la aplicación de sus cualidades particulares. La probidad de sus actuaciones les integra en los brotes significativos comentados hoy.



Habría que citar con satisfacción aquellos casos de personas respetuosas con los diversos ENTORNOS aparecidos en su horizonte. Empiezan a verse como una rareza si no hacemos caso de la palabrería farfullante con la que nos acogotan los irrespetuosos. El respeto se demuestra con los hechos. Y no parece lo habitual cuando observamos los procederes de quienes descuidan sus desperdicios por las calles, incluyendo a los dueños de perros, los ciclistas y conductores de arrogantes prácticas, aquellos practicantes de la maledicencia sin fundamento, los apoltronados ciegos ante las desdichas que ocasionan, los mentirosos gestores de lo público, en un muestrario interminable. La contemplación del respeto nos entona el ánimo.



Quizá por aquello de acabar pronto o por incapacidad mental de mejores razonamientos, proliferan los pronunciamientos rotundos, e incluso vociferantes; precisamente cuando más convincentes son los conocimientos sobre la complejidad de los conocimientos. Frente a semejante desvarío es meritoria la buena dialéctica de los MATICES, como procedimiento de aproximación entre las personas y de la mejor comprensión de las realidades. El rotundo suele esconder grandes falacias.



Al estilo de los mejores artistas, de los insignes científicos o de la estructura de la composición musical; hemos de dar entrada en nuestra supuesta inteligencia de múltiples novedades, sin pausa y muchas veces simultáneas Nos damos cuenta de la insignificancia de la mera acumulación; vista así, no pasa de configurar una masa amorfa.. El brote de la ARMONÍA fluye desde los fondos cósmicos, se adentra en la biología, pero no acaba de penetrar en nuestras mentes, siendo como parece el concepto básico de la existencia.