Emigración y el "Bodegón Literario" de Hedda Ibarra Ibarra ha publicado cuatros libros y en cada uno se ha lucido con gran relevancia al abordar maravillosamente temas variados e interesantes

Hedda Lisbeth Ibarra, nació en Bogotá, Colombia, desde hace muchos años vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Es escritora, poetisa y periodista, ejerció su profesión en su país natal como cronista y fotógrafa en periódicos locales, también ha sido columnista de algunas revistas de actualidad. Es eterna apasionada del infinito mundo literario, confiesa: “Amo y ha sido desde siempre mi pasión escribir todo sentimiento que germina del alma y compartirlo con mis lectores, mis compañeros en este viaje al corazón”.



“Un jilguero en otra rama” Para el 2016, Hedda publicó su primer poemario, donde plasma sus sentimientos y parte de sus vivencias como inmigrante, la escritora Ana Ulehla de argentina escribió el prólogo de este singular ejemplar, comparto un fragmento del prólogo: “Con su éxodo de Colombia transita por “Soy inmigrante” donde parece perdida y deambulando como “Caminante” por las calles desconocidas y sin embargo se acuna y se consuela en el mar de “A los Estados Unidos”.



En el último párrafo la autora de este prólogo, nos explica sutilmente del fabuloso contenido que podremos disfrutar al leer este libro: “Sería imposible expresar todo lo que nace y crece en el corazón del lector, si no recorre ese camino de la mano de nuestra querida Hedda y llena su alma de ese cúmulo de sentimientos tan enriquecedores: empaparse de melancolía, beber la nostalgia, iluminarse con la ilusión, llenarse de esperanza y llorar, llorar ríos, mares y cascadas para dejar atrás todas las tristezas”.

Poema: “Soy inmigrante” Comparto las últimas dos estrofa del poema “Soy inmigrante”, del libro; “Un jilguero en otra rama”. “Aquí estoy,/ ahora soy inmigrante,/ de pie recorriendo/ mi nostalgia dormida,/ por las fronteras austeras/ de mi corazón y mi patria”. En esta última estrofa la poeta demuestra su amor patriótico y aunque esté viviendo difíciles circunstancias, ella no olvida lo más bello de su amada Patria: “Aquí estoy,/ ahora soy inmigrante,/ con mi alma desnuda,/ en busca de abrigo y consuelo/ en la luna y las estrellas…/ aquellas mismas/ que me trajera de mi patria”.



Revista el Bodegón Literario Lisbeth es destacada promotora cultural, ella ha hecho excelsa maravilla a través de la tecnología, es Directora de la revista en línea “El Bodegón Literario”, que pronto cumplirá tres años de haber sido fundada y no solo ha logrado su cometido en informar y difundir arte y literatura a nivel internacional, sino que ha cumplido el anhelo de su directora, otorgar un espacio interesante, versátil y ameno a los autores que desean una oportunidad para darse a conocer. “Para esto, cuenta con una sección denominada sala de visitantes, donde se publican un máximo de cinco escritos, intercalados semanalmente y otra de reseñas bibliográficas dedicada a la información de autores y sus obras”.



¿Qué proyectos literarios tienes sobre esta prestigiosa revista?. Hedda: -Lo mejor está por venir y los invitamos a estar atentos, pues realizaremos una convocatoria a mediados de julio, para los que quieran hacer parte de una maravillosa antología, con el toque que caracteriza a la revista y de la que más adelante daremos detalles.



Obras publicadas Ibarra, ha publicado cuatros libros y en cada uno se ha lucido con gran relevancia al abordar maravillosamente temas variados e interesantes.



Un espejo en otros mares (-2016). Un jilguero en otra rama (poesía migrante-2018). Rosas en la piel y mariposas en el vientre (poesía erótica-2018). Prosa de caracola bajo la luz de mi velero (2018). Sus composiciones han sido publicadas en diversos medios: Antologías de Colombia, Argentina, España y Estados Unidos. Sus poemas han sido leídos en muchas radios online.

