AleaSoft: La variación en la producción eólica produce variaciones en el precio del mercado eléctrico MIBEL Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:53 h (CET) La variación de la producción eólica ha hecho que el precio del mercado eléctrico MIBEL varíe entre los 40 €/MWh y los 50 €/MWh durante esta semana, moviéndose entre las dos franjas de precios de los mercados eléctricos europeos, según el análisis realizado por AleaSoft El precio promedio diario del mercado eléctrico MIBEL de España y Portugal, que había estado la mayor parte de la semana del 25 de marzo entre los 40 €/MWh y 45 €/MWh, subió este jueves 28 de marzo hasta los 50,83 €/MWh, situándose ese día como el más alto entre los principales mercados de electricidad europeos. Según el análisis realizado por AleaSoft, en los tres primeros días de esta semana la producción eólica de España estuvo entre los 200 GWh y 300 GWh diarios, mientras que la previsión para hoy 28 de marzo está alrededor de los 160 GWh, lo que ha favorecido el aumento de los precios.

No obstante, el precio promedio de los cuatro primeros días de esta semana ha bajado un 9,1% en el caso de España y un 8,1% en el caso de Portugal, si se compara con los días correspondientes de la semana pasada.

Mercados eléctricos europeos

Esta semana los mercados europeos de electricidad han estado agrupados en dos franjas según su precio. En la franja con precios menores o alrededor de 40 €/MWh están los mercados EPEX SPOT de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y el mercado Nord Pool de los países nórdicos. En la franja de precios más altos, en torno a los 50 €/MWh, están los mercados IPEX de Italia y N2EX de UK. Y el mercado MIBEL ha estado fluctuando entre las dos franjas, con precios entre los 40 €/MWh y los 50 €/MWh.

Los precios de los mercados europeos continúan disminuyendo esta semana, desde un 4,6% del mercado EPEX SPOT Alemania hasta un 9,9% del mercado EPEX SPOT Bélgica, si se compara el promedio de los cuatro primeros días de esta semana con el de los cuatro primeros días de la semana pasada.

En lo que va de semana, la demanda eléctrica en Europa ha disminuido respecto a la semana pasada debido a que las temperaturas han aumentado con la llegada de la primavera. La producción eólica ha sido mayor esta semana a nivel europeo, mientras que la producción solar ha crecido en España pero ha bajado en Alemania e Italia.

Brent, combustibles y CO2

El precio de los futuros del petróleo Brent en el mercado de futuros ICE para el mes de mayo de 2019 se ha mantenido esta semana del 25 de marzo por debajo de los 68 $/bbl, cerrando en 67,83 $/bbl en la sesión del 27 de marzo. Aunque se mantienen vigentes algunos de los acontecimientos que han provocado el incremento del precio del Brent, por ejemplo, los recortes de producción de la OPEP y las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela e Irán, en AleaSoft se espera que en los próximos días el precio continúe por debajo de esta cota de 68 $/bbl.

El precio de los futuros de gas TTF para abril en el mercado ICE esta semana ha frenado la tendencia decreciente de los últimos seis meses y en la sesión de ayer 27 de marzo se situó en 14,99 €/MWh, un 5,7% más alto que en la sesión del lunes 25 de marzo, cuando había cerrado en el valor mínimo de los últimos dos años, de 14,19 €/MWh. Según AleaSoft, los precios del gas volverán a la tendencia bajista, aunque hay que estar pendientes de la situación de inestabilidad política en Argelia, un gran suministrador de gas en el sur de Europa.

Por su parte, los futuros de carbón API 2 para abril en el mercado ICE se mantienen con la tendencia bajista de los últimos seis meses. Ayer 27 de marzo el precio de cierre fue 63,20 $/t, un valor que no se alcanzaba desde finales de mayo de 2017. En AleaSoft se espera que el precio continúe disminuyendo, con posibilidad de llegar a los 60 $/t en las próximas semanas.

Los futuros de derechos de emisiones de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2019 han vuelto a alcanzar esta semana precios por encima de los 21 €/t, después de que la semana pasada finalizaran por debajo de ese valor. En la sesión del 27 de marzo cerraron en 21,86 €/t. La evolución de los próximos días y semanas dependerá en gran medida de las negociaciones del Brexit. En AleaSoft se espera que podrían bajar de los 20 €/t si se llega a producir la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Futuros de electricidad

Los futuros de electricidad de España en los mercados OMIP y EEX para el año 2020 han subido un 0,9% entre las sesiones del 22 y el 27 de marzo, llegando a los 53,75 €/MWh en OMIP y los 53,68 €/MWh en EEX. Idéntico incremento han experimentado los futuros de Portugal en el mercado OMIP para el mismo producto y período, cerrando ayer 27 de marzo en 53,78 €/MWh.

Los futuros de Francia y Alemania en el mercado EEX para el año 2020 también han aumentado, en ambos casos con más fuerza que los de España y Portugal. Los futuros de Francia cerraron ayer 27 de marzo en 50,41 €/MWh, un 3,0% por encima del precio de cierre de la sesión del viernes 22 de marzo, mientras que en Alemania el incremento en el mismo período fue de 3,9%, con un precio de liquidación de 46,93 €/MWh en la sesión de ayer.

España peninsular, producción eólica y fotovoltaica

La temperatura media de España peninsular esta semana ha sido superior a la de la semana pasada, lo que ha propiciado que la demanda eléctrica baje. Según los cálculos realizados por AleaSoft, una vez corregido el efecto del festivo regional del pasado 19 de marzo, la demanda de electricidad entre el 25 y el 27 de marzo ha sido un 1,0% menor que en los tres primeros días de la semana pasada.

La producción eólica esta semana ha crecido un 85% respecto a la semana pasada. Para la semana próxima en AleaSoft se espera que disminuyan respecto a los valores de esta semana.

La producción solar, que incluye la tecnología fotovoltaica y la termosolar, ha subido un 11% en lo que va de semana respecto a los valores de la semana pasada. Según las previsiones de AleaSoft, la semana próxima la producción solar puede disminuir aunque la tendencia general es que vaya creciendo en la medida en que aumenten las horas de sol.

Esta semana todas las centrales nucleares continúan en marcha y la producción hidroeléctrica ha estado alrededor de los 50 GWh diarios, por debajo de la semana anterior, cuando estuvo por encima de los 66 GWh diarios la mayor parte de la semana.

Según el Boletín Hidrológico publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, las reservas hidroeléctricas han bajado 48 GWh durante la última semana, situándose actualmente en 11 289 GWh, lo que representa el 49% de la capacidad total.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/variacion-produccion-eolica-produce-variaciones-precio-mercado-electrico-mibel/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Appfutura, la mejor plataforma para contratar empresas de IT y marketing La empresa catalana es una de las mejores opciones que tenemos en la actualidad para contratar las mejores empresas de IT y marketing ​El negocio del traspaso en España, cosas que debes saber Un factor importante es la relación existente con el personal que trabaja en el negocio que estás por comprar Según un estudio de Scania el 42% de los transportistas españoles realizan deporte, el doble que en 2017 Formentor, una de las mejores playas del mundo según FlightNetwork La digitalización es, por triplicado, la principal preocupación de los comunicadores latinoamericanos según EUPRERA