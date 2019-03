UPS reduce los tiempos de tránsito de España gracias a mejoras en su red Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 17:01 h (CET) Los continuos esfuerzos de UPS por transformar su red logística global inteligente mejoran la conexión de las pequeñas empresas con las oportunidades de exportación en toda Europa UPS (NYSE:UPS) acaba de anunciar una serie de mejoras en su red e infraestructuras que reducen los tiempos de tránsito de los envíos realizados desde las áreas del centro-sur y norte de España[1]. Los clientes de estas regiones que utilicen UPS Standard®, el servicio terrestre más económico de UPS, se beneficiarán ahora de que sus envíos lleguen hasta un día más rápido a Alemania, Austria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.

“La exportación a otros países de la Unión Europea favorece el crecimiento de las pequeñas empresas de España, que conforman el 99,8% de la economía del país. Estamos orgullosos de poder ayudarles a construir su base de clientes y a seguir progresando más allá de sus fronteras, donde les aguardan nuevas oportunidades", aseguró Fernando Falcón, director general de UPS para España y Portugal. "Para ayudar a las empresas de todos los tamaños y en especialmente a las más pequeñas a llegar a sus clientes a tiempo y al precio adecuado, hemos mejorado hasta 24 horas nuestros tiempos de tránsito para nuestro servicio más económico. Las pequeñas empresas en España que piensan a lo grande lo hacen mirando más allá de las fronteras del país. Por ello, esta mejora es un ejemplo más de cómo en UPS satisfacemos esta demanda”.

Según el estudio UPS Europe Pulse of the online Shopper™, el 52% de los consumidores online de Europa abandonarán su carrito de la compra si creen que el tiempo de entrega es demasiado largo. Gracias a un envío más rápido con el servicio terrestre de UPS, UPS Standard, las empresas en España pueden mejorar la satisfacción del cliente ya que les permite entregar sus productos de manera rápida y a un precio razonable.

Las recientes mejoras en el servicio de envío de UPS forman parte de la inversión de 2.000 millones de euros de la compañía en su red europea e infraestructuras durante 2019. Como parte de este plan de inversión, se han realizado mejoras como el anuncio de una instalación de 130 millones de euros en Eindhoven, los Países Bajos; la apertura de un hub de 120 millones de libras en Londres; o la construcción de un centro en París valorado en 100 millones de dólares. Gracias a estas y otras inversiones, los clientes pueden llegar ahora a más del 80% de la población de Europa en dos días laborables a través del servicio UPS Standard.

[1] Mejoras para los envíos con origen en áreas de Andalucía, Cantabria, Castilla- La Mancha, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.