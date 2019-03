IEBS formará al Director de Producto en la era Digital Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:36 h (CET) El nuevo programa de IEBS responde a la demanda de profesionales de las empresas tecnológicas y en proceso de digitalización. El diseño y desarrollo de productos en la era digital se ha convertido en una de las funciones clave para el crecimiento de las empresas del sector La transformación de los mercados y tecnologías como el Big Data, la IA o la Nube hacen que la inmediatez y la volatilidad sean factores críticos en la gestión. A la hora de diseñar productos el tiempo es clave por eso los modelos tradicionales ya no funcionan. Para dar respuesta a esa demanda lEBS presenta el Postgrado en Digital Product Management.

“El lema de este programa es: equivócate rápido y barato. Esta famosa frase de la metodología Lean Startup describe la esencia del cambio de paradigma en esta función profesional” declara Javier Cantos director académico de IEBS.

El Gerente de Producto Digital o Product Manager analiza el mercado, conoce al cliente y diseña el producto y las etapas de comercialización. A diferencia del Product Manager convencional utilizará un prototipo para validar el producto y no invertirá muchos recursos en investigación gracias a que el Big Data le ofrece datos en tiempo real.

Este Postgrado tiene como objetivo principal dotar al alumno de capacidades para entender este nuevo contexto y trabajar como Digital Product Manager, gracias al aprendizaje de metodologías como Design Thinking, Scrum, UX, Prototipado, Customer Development, Test A/B y Data StoryTelling y las herramientas clave para su desempeño.

Las oportunidades laborales que ofrece este perfil son amplias pudiendo desempeñar, en función de su experiencia, cualquier puesto de Gerente de Producto, Vicepresidente de Producto, Responsable de Producto, Product Manager o Digital Product Manager.

El claustro de profesores está formado por Javier Cantos director de la Fábrica del Tiempo, Miguel Macías, creador de StartupLean, David Alayón, director de innovación en Inditex, Iñaki Gómez, Senior UX Designer o Maria Cortes Astudillo, IT Business Analyst.

El Postgrado dará comienzo el 25 de abril y la primera edición está limitada a solo quince plazas. Más información del Postgrado: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=NSFCweAyYVA

Sobre IEBS Business School

IEBS, la escuela de negocios de la innovación y los emprendedores, es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Fundada en 2009, nace con el propósito de transformar la educación gracias a la tecnología. Su propuesta pedagógica pone al alumno en el centro de la experiencia de aprendizaje, con un modelo abierto, práctico y colaborativo. Está considerada la 1ª escuela online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

