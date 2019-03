Joe&Seph's propone un pop de sabor para las madres Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) Las palomitas gourmet en dos nuevos sabores con chocolate para hacer la boca agua A las madres se les pueden regalar flores, algún accesorio de moda o un cosmético. O bien se puede ser más original y ofrecerles una experiencia gastronómica para el paladar que no las deje indiferentes. La marca de palomitas con sello inglés Joe&Seph’s quiere que este Día de la Madre ellas disfruten con el máximo sabor, y para ello propone dos de las últimas variedades que ha añadido a sus innovadoras creaciones: las Chocolate Popcorn Bites. ¿Dulce o salado? Mejor ambos, y además con chocolate.

¿Amantes del chocolate puro? Joe&Seph’s propone el snack más único e ideal: las Dark Chocolate Popcorn Bites. Son el resultado de muchas horas en la cocina probando y probando hasta dar con un bocado crujiente compuesto por la palomita inflada (no frita) recubierta con la exclusiva salsa de caramelo de la marca y acabada con una capa de chocolate negro irresistible en su exterior.

Para quienes busquen un sabor más cremoso y sedoso, la marca presenta la versión Milk Chocolate Popcorn Bites, como la anterior, pero con chocolate con leche. Todo el sabor de lujo de siempre que caracteriza las palomitas gourmet de la casa con caramelo y sal, pero de forma enriquecida. Para una experiencia aún más placentera bocado tras bocado.

Hand-made inglés

Las palomitas Joe&Seph’s están hechas a mano en Inglaterra por un pequeño equipo de chefs.

Utilizan el mejor maíz del mercado y lo inflan con aire, proceso más saludable que el frito y consiguiendo granos extragrandes con una mejor textura y sabor. Para ello, usan los mejores ingredientes naturales.

Esta técnica única permite que el sabor se vaya descubriendo a medida que masticas la palomita. En la actualidad, Joe&Seph’s cuenta con más de 60 variedades de sabores dulces y salados, y se encuentran continuamente desarrollando nuevas propuestas innovadoras para el paladar. La marca también comercializa sus más de 10 exclusivas salsas con las que baña sus palomitas para añadir un toque de sabor a cualquier plato que se desee.

Entre sus top sellers están las de queso de cabra y pimienta, Gin&tonic, caramelo y sal, chocolate belga y manzana con toffee y canela. Sus exquisitas creaciones han llevado a Joe&Seph’s a ganar más de 40 premios Great Taste Awards.

Joe&Seph’s se distribuye en exclusiva en España a través de Berenpop S.L.

www.joeandsephs.co.uk www.berenpop.es

IG: @beren.pop

FB: Beren.pop

Att. al cliente: Rosa Berengueras

rosa@berenpop.es

+34 619355632

Para más información e imágenes

Directora de prensa: Natalia Merino

Natalia.merino@globecomunicacion.com

Asistente de prensa: Marc Roca

marc@globecomunicacion.com

