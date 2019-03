Las enfriadoras YORK® YZ de Johnson Controls ofrecen ya 89.000 kW de capacidad de enfriamiento en el mundo Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:03 h (CET) La gama de enfriadoras de Johnson Controls pueden suponer un ahorro de hasta un 35% en los costes energéticos anuales. YORK® YZ Chiller ha sido reconocida mundialmente por expertos de la industria en el último año gracias a su innovación y eficacia Desde su lanzamiento a principios de 2018, la enfriadora YORK® YZ de Johnson Controls Building Technologies & Solutions ha sido reconocida dentro de la industria de la Climatización y Refrigeración (HVAC) en todo el mundo. Hasta la fecha, la nueva gama de enfriadoras está proporcionando más de 89.000 kilovatios de capacidad de enfriamiento total en todo el mundo.

El rediseño realizado por Johnson Controls para cada uno de los sistemas y componentes de esta nueva enfriadora, permite a la enfriadora YORK® YZ generar ahorros energéticos y operacionales significativos, ya que las enfriadoras operan hasta el 99% de su tiempo a carga parcial. YZ puede funcionar con temperaturas de entrada en el condensador tan reducidas como 4.5ºC, lo cual incrementa su eficiencia y ofrecer al usuario el rango de trabajo más amplio del mercado. Comparado con tecnologías tradicionales mediante compresores de velocidad fija y lubricados con aceite, YORK® YZ puede comportar un ahorro de hasta un 35% en los costes energéticos anuales.

Gracias a su innovación y eficacia, la gama YORK® YZ Chiller ha sido reconocida mundialmente por expertos de la industria. Entre los galardones conseguidos en 2018, destacan:

Premio a la innovación AHR Expo en la categoría de refrigeración. Este galardón anual está centrado en los productos, sistemas y tecnologías más innovadores y originales presentados en la AHR Expo de cada año. Los ganadores son seleccionados por un panel de jueces miembros de ASHRAE que evalúan todos los participantes en función del diseño innovador, la creatividad, la aplicación, el valor y el impacto en el mercado. Como ganador del Premio a la Innovación, YZ Chiller fue directamente finalista del Producto del Año en la expo AHR.

Premio de Oro al Producto del Año 2018 por la revista Consulting -Specifying Engineer- YORK® YZ fue elegido por un jurado formado por ingenieros cualificados y profesionales de la construcción entre un gran campo productos y sistemas para instalaciones no residenciales. El jurado destacó la innovación de la gama de enfriadoras de Johnson Controls y su diseño para mejorar la calidad, alargar los ciclos de vida y aumentar la eficiencia de los edificios.

Según palabras de José Luis Borrallo, director de la división de climatización (HVAC) para Johnson Controls: “Estamos muy orgullosos del reconocimiento que está recibiendo nuestra nueva gama de enfriadoras YORK® YZ. Cada uno de los componentes que forman nuestras enfriadoras se han seleccionado cuidadosamente para asegurar una mejora sustancial en la fiabilidad, una reducción de las necesidades de mantenimiento y un aumento de la eficiencia energética, con el objetivo de cumplir con las más altas expectativas de nuestros clientes”.

