Piscinas Lara avisa: ‘Cuidado con las piscinas estas vacaciones’ Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:43 h (CET) Darse un chapuzón en la piscina durante las vacaciones para refrescarse del sol siempre es una delicia. Pero por más atractiva que pueda parecer una piscina, en realidad podría estar escondiendo una cantidad de bacterias mortales que pueden ser perjudiciales para la salud. Hoy, los expertos de Piscinas Lara explican cómo detectar una piscina potencialmente peligrosa "Incluso aunque una piscina se vea completamente limpia, todavía puede albergar algunos parásitos dañinos, más comúnmente Cryptosporidium y Giardia, los cuales no se pueden ver a simple vista", afirman los profesionales de Piscinas Lara.

El Cryptosporidium se puede propagar cuando el agua ha sido contaminada y la piscina no se ha limpiado correctamente. Es una de las causas más comunes de infecciones estomacales y puede provocar criptosporidiosis, causando síntomas como diarrea, náuseas, fiebre y dolor de estómago.

Cryptosporidium y Giardia son dos de las infecciones más comunes que se pueden contraer en el agua sucia. Los síntomas generalmente duran entre cinco y seis semanas, aunque esto a veces puede ser más largo si tienes un sistema inmunológico débil.

La infección no suele requerir tratamiento, por lo que se recomienda simplemente a las personas que beban muchos líquidos para rehidratarse. Giardia es un insecto estomacal altamente infeccioso que puede ser atrapado por el agua que entra en la boca mientras se nada en las piscinas. Los síntomas pueden incluir diarrea maloliente, dolor de estómago o calambres, flatulencia y distensión abdominal.

El insecto se trata con antibióticos y los síntomas deben detenerse en aproximadamente una semana, aunque es posible que deba someterse a una muestra de heces antes del tratamiento.

"Si le preocupa la limpieza de una piscina en el extranjero, le recomendamos que verifique la claridad del agua antes de darse un baño. Si el agua está turbia, puede significar que la piscina tiene problemas y que su agua podría contener microorganismos dañinos o propiedades químicas peligrosas. Otros signos que pueden indicar peligro son el crecimiento de musgo en las pareces, suelos o escaleras de la piscina, o una claridad del agua tan pobre que no se pueda ver el fondo", explican.

Disfrutar de las vacaciones lo máximo posible es lo que cualquiera tiene en la cabeza al cogerse unos días libres para disfrutar solo, en pareja o en familia. No obstante, desde Piscinas Lara recomiendan comprobar estas señales antes de bañarse en una piscina en el extranjero: "Aunque ninguna de estas enfermedades se consideren potencialmente mortales por sí mismas, como suele decirse, con la salud más vale prevenir que curar", concluyen los expertos de Piscinas Lara.

