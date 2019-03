Se acerca la feria internacional de belleza, COSMOBEAUTY 2019 Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:44 h (CET) La temporada de eventos 'beauty' florece en primavera. Es por ello que abril empieza con la tercera edición de la feria COSMOBEAUTY Barcelona. Encuentro de gran importancia nacional e internacional que va a reunir más de 1000 marcas, las cuales, van a dar a conocer las últimas novedades en tratamientos y productos COSMOBEAUTY 2019 concentrará los días 6,7,8 de abril todas las tendencias del mundo de la belleza abarcando todas sus disciplinas: Estética, tratamientos faciales y corporales de ultima innovación, productos de belleza y salud de todo tipo, Maquillaje, Uñas, Medicina Estética, Healthy life & Wellnes, Micropigmentación entre otras muchas opciones.

Todo ello, se va a llevar a cabo mediante diferentes modalidades. Ya que están programadas una gran variedad de actividades, entre ellas: el Congreso de Estética y Asesoría de Imagen Personal, Pasarela Beauty, diferentes Shows y Pódiums y premios. También Stands con demostraciones en directo. Y diferentes puntos en los que se importará formación puntera y de calidad a los profesionales.

TuBellezApp http://tubellezapp.com como plataforma de reservas online de belleza, estética y bienestar que unifica servicios de estética, terapias naturales, masajes, manicura y pedicura en un mismo sistema, no desaprovecha la oportunidad de estar presente en esta jornada y ofrecer descuentos de hasta el 55% en sus servicios. La plataforma de reservas de tratamientos de belleza con estos descuentos ya funciona en Barcelona, Madrid y no para de extenderse

La firma siempre asiste en los grandes eventos de la ciudad, ya que su misión es trabajar para ofrecer al consumidor un abanico extenso de propuestas de bienestar sin olvidarse de las tendencias más actuales y arriesgadas.

El target de la compañía es extenso, ya que va dirigido tanto a mujeres como a hombres. A su vez, su larga propuesta de servicios y categorías de precios hace que sea de interés para un público joven que busca cuidarse y seguir las diferentes propuestas de moda, cómo aquel usuario más exigente de edad más madura que busca un tratamiento más específico.

A su vez, Expobeuty&Wellness, feria bimensual que ha creado TuBellezApp, está cogiendo cada vez más importancia dentro de los eventos destacados de la ciudad. Sus managers están convencidos de la importancia de que este sea un espacio sensorial que reúna la comunidad de personas interesadas en mejorar su calidad de vida,tanto por dentro como por fuera. Es por ello que la jornada COSMOBEAUTY 2019 va a ser un gran aliado para avanzar en su camino.

