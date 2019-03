Taller de neumáticos: Merkagoma facilita una guía de actuación en caso de pinchazo Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:27 h (CET) El taller sevillano especializado en neumáticos y mecánica rápida, Merkagoma, sabe cómo actuar en caso de pinchazo en la carretera La mayoría de conductores ha aprendido cómo cambiar un neumático, sin embargo, no todos saben cómo hacerlo correctamente. Hay que tener en cuenta que, con el coche en marcha, no siempre seremos capaces de detectar un pinchazo, lo que puede provocar que se acabe perdiendo el control del vehículo y se convierta en una situación mucho más peligrosa.

En Merkagoma saben cómo hacer frente a un pinchazo en estas circunstancias. Se trata de un taller sevillano con más de 30 años de experiencia en el mercado. Un equipo humano muy cualificado y una alta tecnología son responsables de que la empresa se haya mantenido a la vanguardia del sector de los talleres mecánicos para automóviles.

“Nuestra atención al cliente es completamente personalizada y estaremos encantados de elaborar un presupuesto para ti, sin ningún tipo de compromiso”, explican.

Existen varios factores que influyen a la hora de que se pinche un neumático, entre los que destaca el desgaste del mismo. Por ese motivo, es de vital importancia que se revisen periódicamente y se remplacen cada vez que sea necesario. De esta forma se evitarán riesgos y aumentará el nivel de seguridad en el vehículo.

Taller de neumáticos: guía de actuación para pinchazos

Comprobar que el neumático se ha pinchado. Los vehículos nuevos suelen llevar un sistema de control de presión que alerta al conductor. “Si no es el caso de tu coche, presta atención a la dirección. Lo normal es que se endurezca o tire hacia a un lado”.

Mantener el control. Lo peor que puede pasar es entrar en estado de pánico y perder el control del coche. Un coche con un neumático pinchado necesita de mucha calma para evitar choques y accidentes.

Intentar que el coche frene solo. Bajo ningún concepto deberá frenarse bruscamente. “Lo recomendable es llevar una velocidad constante y en línea recta, mientras reduces la velocidad poco a poco”.

Buscar un lugar para aparcar. Es preferible conducir hasta que encuentres una vía auxiliar o sitio seguro. Una vez allí, deberá usarse un chaleco reflectante y los triángulos de emergencia. “Después de esto, podrás cambiar el neumático por la rueda de repuesto y, en caso de no disponer de una, llamar a los servicios de asistencia en carretera”.

Para contactar con Merkagoma, recomiendan llamar al 605 827 199.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.