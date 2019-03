Cómo ahorrar para las vacaciones de verano con Micappital Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 15:15 h (CET) La empresa plantea tres destinos vacacionales y establece una rutina de ahorro para conseguir la estimación de capital necesario para realizarlos Micappital, empresa española especializada en diseñar planes de ahorro e inversión a medida, ha desarrollado una herramienta digital que permite a los clientes planificar un objetivo de gasto a corto, medio o largo plazo (un viaje, una boda, la compra de una casa, la jubilación, etc.) y determinar el ahorro y la inversión necesarios para alcanzar dicho objetivo. Por ejemplo, las vacaciones del próximo verano.

A través de esta funcionalidad, localizada en la zona privada de su web, sus clientes pueden identificar los gastos que representa el viaje que desean hacer de cara a sus próximas vacaciones y, en función del capital ahorrado de que dispongan como punto de partida, establecer un plan de ahorro mensual, o de inversión, si se dispone de un plazo razonable que permita obtener una mínima rentabilidad.

“A punto de comenzar el mes de abril, aún estamos a tiempo de organizar nuestra economía para conseguir reunir el importe necesario para irnos este verano a ese destino que tenemos en mente. Si bien en este caso, por el plazo tan corto del que disponemos, sólo podremos plantearnos una estrategia de ahorro, si ahora mismo nos fijáramos como objetivo las vacaciones de 2020 sí podríamos optar a una estrategia de inversión que hiciera crecer más nuestro dinero, para obtener una rentabilidad mayor de nuestro esfuerzo ahorrador”, explica Borja Nieto, cofundador de Micappital.

Tres destinos de vacaciones, tres planes de ahorro

Para los amantes de los viajes, la compañía ha realizado tres estimaciones basadas en tres destinos diferentes para este verano, con sus correspondientes gastos y el calendario de ahorro a tres meses vista (abril, mayo y junio) para poder contratar el viaje a primeros de julio. En todos los casos, la estimación contempla los gastos por persona para una estancia de siete días, y parte de una disponibilidad actual de 800€ que puedan ya reservarse a ese fin.

Opción 1: Vacaciones de sol y playa en España. Destino: Menorca

Billete de avión: 150€. Alojamiento: 900€. Desplazamientos internos: 140€. Comidas: 350€

GASTO TOTAL: 1.540€. AHORRO MENSUAL: 250€

Opción 2: Turismo cultural por Europa. Destino: Praga

Billete de avión: 180€. Alojamiento: 700€. Desplazamientos internos: 140€. Comidas: 350€

GASTO TOTAL: 1.370€. AHORRO MENSUAL: 200€

Opción 3: Viaje exótico de larga distancia. Destino: Tailandia

Billetes de avión: 800€. Alojamiento: 400€. Desplazamientos internos: 250€. Comidas: 300€

GASTO TOTAL: 1.750€. AHORRO MENSUAL: 317€

La importancia del ahorro sistemático

Uno de los principales objetivos de Micappital es concienciar a la sociedad, particularmente a los millennials, de que, adoptando sencillos hábitos de ahorro, es posible reunir un capital que nos permita disponer de mayor poder adquisitivo de cara a los gastos que se presentan a lo largo de la vida. “Si conseguimos incluir en nuestro día a día un planteamiento de ahorro sistemático e invertimos esa cantidad en un producto de inversión adaptado a nuestro perfil y a nuestras necesidades, con el asesoramiento adecuado veremos cómo nuestro patrimonio crece y podemos asumir el coste de un viaje, de un coche o la entrada de una casa sin apenas darnos cuenta”, asegura Nieto.

En cuanto a la estrategia de ahorro para este próximo verano, el producto recomendado por la compañía, dado el periodo tan breve de tiempo, es una cuenta remunerada. Asimismo, el cofundador de Micappital plantea que “para evitar tentaciones de gasto que puedan desviarnos de nuestro su objetivo de ahorro, lo mejor es desviar a esta cuenta el importe mensual establecido mediante una transferencia automática a realizar el día siguiente a cobrar nuestra nómina”.

