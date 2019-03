​El negocio del traspaso en España, cosas que debes saber

No hay duda de que en España es algo muy rentable invertir en un negocio, bien sea alquilado o comprado. Es un tipo de inversión que reporta una muy rápida recuperación de la inversión. Y una de las más utilizadas es el traspaso o cesión de un local, un comercio o una franquicia.



No importa qué tipo de negocio estés buscando en traspaso, o para traspasar, cafeterías, farmacias, restaurantes, pubs o cualquier otro, siempre debes contar con expertos que te ayuden a elegir la oferta más adecuada para aquellas personas interesadas en adquirir un negocio, o para los que que los ofrecen.



Una de las empresas online experimentadas en esta rama es Traspasalo.com. Con más de 10 años de experiencia en el tema, tiene como objetivo principal “ser el portal nº1 en España para vendedores y compradores de negocios y empresas, tanto para los dueños de negocios y empresas mismos como para profesionales del sector, como agentes inmobiliarios o brokers de negocios especializados en traspasos”.



Pero para que tengas un primer encuentro productivo con quien elijas como tu asesor o tu vía de visibilidad para adquirir u ofertar tu negocio, en las próximas líneas vamos a hablar de los detalles básicos que debes saber sobre los traspasos de negocios.



La documentación La teoría básica indica que que cuando un negocio se traspasa, el mismo continúa con su operatividad, pero bajo la conducción de un nuevo dueño, que es el que paga el traspaso.



Cuando, por ejemplo, una panadería se traspasa a un nuevo dueño, se firma un contrato de traspaso entre el que será el antiguo dueño y el nuevo. Pero si la panadería está instalada en un local alquilado, el nuevo dueño debe firmar un nuevo contrato de arrendamiento con el propietario del local donde esté la panadería.



Por eso, el primer documento que se debe tener es el permiso expreso del propietario del local para realizar traspaso, ya que casi todos los contratos de alquiler tienen una cláusula de NO traspasar sin su permiso.



Además que es importante saber, cual es el alquiler actual y qué está previsto según el contrato.



El que se traspasa debe tener disponible el contrato de arrendamiento del local, para saber si es de su propiedad o quien es el propietario del local, que no necesariamente debe ser el mismo dueño del negocio a traspasar.



Otra documentación importante son las licencias expedidas para el tipo de negocio. Si la panadería que hemos puesto como ejemplo también tiene un área de mesas, puede que necesite licencia de restaurante. Te sorprenderías de la cantidad de negocios que llevan años trabajando de forma irregular con una licencia que no corresponde a su rama.



En este caso debemos indicarle a quien pretende traspasarnos su negocio, que no se preocupe si la licencia no coincide exactamente con la actividad de la empresa. Se debe consultar con un ingeniero la posibilidad de modificación de licencia. Este te informará si la actividad comercial que aspiras a tener en el local se puede desarrollar, o se puede adaptar o no se puede.



Si la respuesta es negativa y no puedes considerar la posibilidad de realizar modificaciones, te recomendamos no seguir con la negociación.



Un factor importante es la relación existente con el personal que trabaja en el negocio que estás por comprar. Es importante conocer su antigüedad y categoría, esto debe evaluarse. Hay que tener en cuenta que al obtener el traspaso adquieres también los pasivos laborales del negocio: antigüedad, pactos; temas que forman parte del cálculo de tu inversión en el negocio.



Debes considerar que en caso de despidos, estos deben pasar por CMAC ( Conciliación en el Departamento de Treball ) para, por ejemplo, los despidos que se realicen en Catalunya o Barcelona, lo que hará que el proceso sea algo más engorroso.



En esta parte hemos dejado para el final lo más obvio, pero se debe poner máximo interés, ya que engloba toda la negociación. Hablamos de la documentación legal que debe ser revisada minuciosamente. Debes saber que necesitas disponer de: escrituras inscritas, cuentas anuales y libros contables al día y registrados, y un etc de papeles contables y jurídicos.



Por lo general deberías enterarte de las dudas, los pactos y seguidamente se deben de tener en cuenta para restarlas del importe del traspaso acordado. Razón por la que debes tener bien identificadas las mismas y acordadas entre ambas partes.



Qué incluyen los traspasos y los temas fiscales Cuando concretas el traspaso de un negocio, al pagar el importe acordado estás pagando por los útiles, mobiliario, maquinaria y en suma, todo aquello que el local pueda tener que se utilice en la actividad económica que has adquirido.

Si la infraestructura era propia, también está incluida en la operación, así como el stock y hasta la clientela.

En cuanto al tema fiscal, un traspaso, de un negocio, supone el pago del IVA. Ni los elementos afectos a la actividad y tampoco el fondo de comercio devenga IVA.

En relación al IRPF, quien adquiere el negocio tras el traspaso, está aumentando su patrimonio, por lo que deberá declarar esto en su declaración anual del Impuesto de la Renta.