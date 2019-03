Lo último en máscaras faciales

No nos engañemos, en nuestro afán de ponernos más guapas buscamos todo tipo de cosméticos, y hay uno que va ganando fuerza: las mascarillas.

He probado muchas, pero hay una en particular que me encanta y que os recomiendo: las mascarillas de Babor.

Conocí esta marca de manera casual en el centro de Carmen Navarro, hace unos meses me recomendaron sus parches labiales, y cuando los probé me quedé encantada.



Se presentan en una caja con 4 sobres monododis, su forma de aplicación es simple, los parches vienen en un blíster, se extrae y coloca en los labios durante 10/15 minutos (mejor si se deja antes en la nevera, notarás su efecto tensor y frescor inmediato…). Se ajusta perfectamente en el área del labio y su contorno.



Entre sus ingredientes contiene ácido hialurónico y estracto de algas, los labios se quedan jugosos, rellenos, y con una sensación de increíble jugosidad…



Precio de pack con 4 sobres monodosis: 32,90€.



Pero además de estos parches labiales, esta firma incorpora nuevas mascarillas. Sus formulaciones contienen ingredientes activos que se adaptan a las diferentes necesidades de cada piel, y lo mejor es que las podemos aplicar cómodamente en casa….

De todas, una de las que más me gusta es la “Customized Silver Foil Face Mask”, una mascarilla plateada facial personalizada en dos fases:



Fase 1: en el que se aplica el potenciador activo /suero. Fase 2: en el que se aplica la mascarilla personalizada.



Los sueros del Doctor Babor que incorpora esta mascarilla son: -Calming serum: para zonas enrojecidas o sensibles. -BTX-Lift Serum: para líneas de expresión. -Collagen Boost Infusion: para la pérdida de firmeza.

Los sueros se pueden también utilizar conjuntamente como sea necesario.

La eficaz mascarilla plateada fija los sueros en su lugar y potencia su impacto con un efecto oclusivo. El pack contiene 5 sobres unidosis y tiene un precio de 79,90€.