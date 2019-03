MytripleA: claves sobre financiación alternativa para empresas mediante crowdlending

Las empresas buscan alternativas financieras, pero a menudo les surgen dudas sobre el funcionamiento, características… MytripleA resuelve las 7 dudas más recurrentes sobre la financiación alternativa a través del crowdlending donde serán personas privadas u otras empresas las que prestarán su dinero al negocio solicitante Cada vez hay más empresas que se decantan por financiación alternativa. El crowdlending sigue con un crecimiento constante a pesar de encontrarnos en un país muy bancarizado. A pesar del constante aumento, las empresas siguen siendo reticentes a adoptar nuevas formas de financiación, generalmente debido al desconocimiento. MytripleA, portal líder de financiación alternativa para empresas, resuelve las 7 dudas principales de la mayoría de empresas sobre este tipo de financiación no bancaria.

Las 7 dudas principales de las empresas sobre la financiación alternativa

¿Qué tipo de financiación se puede conseguir?

A través de MytripleA, las empresas pueden acceder tanto a préstamos como al servicio de factoring, ambos productos ofrecidos por empresas del grupo MytripleA.

¿De dónde proviene el dinero al financiar un negocio a través del crowdlending?

Las empresas obtienen el dinero que necesitan a través de la aportación de múltiples inversores particulares que obtienen una rentabilidad a cambio. Cada inversor le prestará la cantidad que estime oportuna, con un mínimo de 50€, y una vez completada la cantidad se formaliza la operación y la empresa obtiene su dinero. Ésta devolverá la financiación según los plazos pactados.

Cuando se publica la operación en la web ¿Es posible que no se complete la operación? ¿Qué pasa cuando termina el plazo y no se ha completado?

No es una situación habitual. Pero en caso de que ocurriera, existe la posibilidad de financiar una parte de la operación, si todas las partes están de acuerdo.

¿Cuáles son las condiciones de la operación?

Las condiciones varían dependiendo de cada empresa y su solicitud. Se trata de una financiación para empresas muy flexible por lo que se adapta a las necesidades de cada negocio. En ocasiones es necesario solicitar el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) del cual se encargará MytripleA.

¿Qué es una SGR? ¿Por qué es necesario un aval de una SGR? y ¿Por qué se requiere?

Las SGRs son entidades semipúblicas que tienen como finalidad facilitar el acceso a la financiación a pequeñas y medianas empresas. El aval de una SGR es solicitado para la salvaguardar los fondos de los inversores y en caso de morosidad del préstamo, la SGR se hará cargo de los pagos del mismo a los inversores participantes.

¿Cómo se realiza la formalización del contrato?

La formalización del préstamo se realiza ante notario o por contrato privado. En la formalización participan MytripleA, en representación de los inversores, la empresa financiada y los avalistas correspondientes. Es posible realizar formalización desdoblada en diferentes localidades para la comodidad de las partes.

¿Cuántas operaciones tiene intermediadas MytripleA?

MytripleA hasta el momento ha intermediado más de 850 proyectos de empresas españolas con un volumen que supera los 50 millones de euros.

“Cada día más empresas comprueban la flexibilidad de financiarse a través de MytripleA, por lo que somos optimistas y creemos firmemente en el crecimiento constante de este tipo de financiación para ayudar a las empresas del país a conseguir sus objetivos” Comenta Jorge Antón, CEO de MytripleA.

Qué es MytripleA

MytripleA es la primera y única Plataforma de Financiación Alternativa española registrada en el Banco de España como Entidad de Pago y con licencia de Plataforma de Financiación Participativa otorgada por la CNMV. A través de www.mytriplea.com las empresas encuentran la financiación que necesitan para su negocio y cuyos fondos son aportados directamente por inversores privados que obtienen así una mayor rentabilidad por su dinero. Adicionalmente, las empresas tienen acceso a una vía de financiación alternativa, siempre abierta, sin comisiones de cancelación, sin consumir CIRBE y 100% online.