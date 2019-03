​Honores para los escritores Los escritores son las estrellas que iluminan al planeta Carlos Javier Jarquín

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:00 h (CET) El periodista y escritor posee el don más excelso del universo, su esplendor es excepcional; nada, ni nadie podrá apagar ese brillo que vive en todo el Mundo. Afortunados para siempre a todos los que nos apasiona el encanto que diseña y pinta la diferencia, honores para los escritores, del pasado, presente y futuro, su noble labor es de eterna admiración.



Los escritores son las estrellas que iluminan al planeta, sin ellos el mundo sería descolorido e incoherente, la forma de escribir podrá cambiarse de mil formas, pero nunca se dejará de describir; lo que sentimos, vivimos, pensamos e imaginamos. El más áurico arte de comunicarse es a través de la escritura, lo verbal es maravilloso pero se aprende menos. Y casi siempre lo que se trasmite oral primero debe pasar por la escritura.



Entregarnos apasionadamente al universo literario, es la única manera más fiel que podemos atraer lectores, otra de las formas atrayente de conquistar público es ser variado, en temática y redacción, explora todos los géneros posibles, intenta y quizás puedas conquistar muchos géneros, los más comunes; poesía, novela, cuento, crónica, teatro, guiones y muchos más.



Actualmente gozamos de una facilidad diversa y maravillosa de poder hacer desarrollar nuestros talentos, el hábito de leer es la preciada e inigualable clave para crecer grandiosamente, en cualquiera de nuestras metas que nos enfoquemos persistentemente.



Marvin Salvador Calero Molina

Es ingeniero, abogado, escritor y poeta, nació el 28 de diciembre de 1983 en (Juigalpa, Chontales, Nicaragua), es uno de los escritores nicaragüenses más representativo de su generación. Es Presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional Capitulo Nicaragua. Marvin, es un escritor que ha coloreado noblemente su entorno a través de su poesía y cuentos, su obra poética está adornada con estilo formidable, fácilmente inspira al lector.



Marvin, ha sido invitado a varios países de la región y de Europa, su magia literaria lo han hecho viajar a muchos lugares encantadores, y de esos viajes el contenido de su poesía se ha enriquecido de frescura y elegancia singular, el delicioso alimento y vitamina de cualquier escritor es viajar y leer constantemente.



Obra

Su poesía y cuentos han sido publicados en Antologías, Revista, periódicos y medios electrónicos en Rumania, España, Holanda, Costa Rica, Perú, Bolivia y Estados Unidos. Como la prestigiosa Revista de la escritora Rumana Elena Buldum. O trecere prin cuvinte (un paso por palabras). Antologías: “Voces del vino” y “Voces del Café” de la escritora dominicana-estadounidense María Palitachi, Antología Iberoamericana de micro-cuento del periodista y poeta bolivariano, Homero Carvalho Oliva.



Libros publicados

Yo no conozco tu historia (2000) Elegía a Rubén Darío y Canto a la muerte (2016) Cuentos de Minería (2017). Y pronto publicará, Cien maneras de cortar el horizonte.



Distinciones

En el año 2001 ganó el premio Nacional de Poesía (Centro de educación para la democracia CED). En 2007 ganó el premio universitario de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua). Premio Internacional de narrativa de la Revista El parnaso Nuevo Mundo (Perú 2016). Fue Finalista del premio centroamericano Ipso Facto, El Salvador 2016.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

