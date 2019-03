Crece la demanda de vídeos corporativos profesionales para empresas, según videosparaempresas.es Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 11:35 h (CET) En pleno apogeo de la era de la información, las empresas precisan cada vez más de vídeos corporativos con los que ilustrar sus webs o transmitir sus mensajes. Vídeos para empresas, empresa líder en su sector, desvela las claves de este incremento de la demanda El vídeo es el formato preferido por los usuarios, una cuestión evidente a tenor del refrán: 'una imagen vale más que mil palabras', de lo cómodo del formato a la hora de comunicar y transmitir un mensaje.

Por ello, en la actualidad, son muchas las empresas que diseñan y desarrollan estrategias de videomarketing que conecten emocionalmente con los usuarios. Conscientes de que ello se puede traducir en un aumento del alcance de sus mensajes y de las interacciones del público con éstos, se ha incrementado la demanda de vídeos corporativos realizados por profesionales.

Recientemente, empresas como Vídeos corporativos para empresas han aumentado considerablemente el volumen de encargos y proyectos que realizan.

Una tarea para profesionales

El vídeo ha demostrado ser un contenido eficaz en las estrategias de marketing, de hecho, en el sector se habla de que es el rey del contenido. Se estima que aumenta en un 80% las conversiones. "Un vídeo es un valor seguro dentro de la estrategia global de contenidos, en este sentido un profesional dispara su efectividad", apuntan desde https://videosparaempresas.es/.

El sector del vídeo está marcado por el auge de las nuevas tecnologías que permiten la grabación de manera muy sencilla, aunque alejada del acabado profesional. "El mundo audiovisual tiene un lenguaje que normalmente el usuario amateur no domina. Con ese lenguaje, se puede transmitir sentimientos y generar una experiencia de marca memorable. Los expertos coinciden en que grabar es mucho más que darle al rec. Para que un vídeo aporte a una empresa valor en toda su dimensión, qué duda cabe que debe llevarse a cabo por expertos, por profesionales que dominen el medio y la técnica. De lo contrario, podría incluso llegar a conseguir un efecto contrario al pensado originalmente".

Un buen vídeo transmite los valores de la marca

Los profesionales alertan del peligro que tiene no asignar la estrategia de videomarketing a expertos en su elaboración. "Inconscientemente, la audiencia tiene un conocimiento del medio audiovisual que hace que detecte fácilmente un contenido que no está a la altura técnica. Un buen vídeo debe comunicar lo mejor de una marca. Se requiere crear un código audiovisual acorde con su identidad corporativa. Esta tarea es compleja y requiere el asesoramiento de un equipo con amplia experiencia en vídeos corporativos". Por este motivo, son cada vez más empresas las que delegan la grabación y edición de vídeos en empresas como videosparaempresas.es.

Desde el sector subrayan que un vídeo debe transmitir los valores y han de ir acorde con la forma de ser de la marca. Para esta cuestión hace falta un conocimiento de lo que cada elemento puede generar en la audiencia. "En un vídeo desde los apoyos gráficos y las tipografías, al formato de vídeo o los tipos de planos elegidos configuran la personalidad de la empresa en audiovisual". La importancia, inciden, no está sólo en el mensaje en sí, sino en la forma de transmitirlo. "Como ocurre con las personas, cada empresa tiene un tono y una forma de comunicarse. Esto se debe reflejar en los vídeos. Así se consigue que la compañía sea singular y reconocible en los múltiples impactos del mensaje. Hay que tener presente que los vídeos pueden viralizarse, más vale que representen tu mejor versión", concluyen desde vídeos para empresas.

