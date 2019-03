Las tipologías de abogados que existen, informa Abogados Málaga Aran Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 11:27 h (CET) No todos los casos requieren de un mismo tipo de abogado. Por ello y para tratar de conocer cuándo optar por un determinado abogado u otro, este artículo analizará a los diferentes especialistas de cada una de las áreas de la abogacía Hay muy buenos abogados en Málaga, especialistas en cada una de las áreas del derecho. En la provincia de Málaga se encuentran numerosas sedes de bufetes de Abogados. En estos despachos se puede encontrar un abogado especialista en un área determinada.

La siguiente lista, trata en la medida de lo posible, poner en conocimiento las tipologías de abogados existentes en términos generales:

Abogados expertos en derecho penal. Estos defienden a aquellas personas que han sido acusadas de cometer algún delito ante tribunales por haber podido infringir normas relativas al código penal. El abogado penal representa el alegato y estos engloban todo tipo de delitos, ya sean administrativos, políticos, económicos, de tráfico, contra el honor, contra la salud pública, contra el patrimonio, contra la libertad sexual, etc.

Abogados expertos en derecho procesal, son los encargados de tratar las litigaciones, arbitrajes, recursos de casación, de amparo, etc.

Abogados especializados en derecho inmobiliario. Se encargan de todo lo relacionado con los derechos y negocios jurídicos sobre los bienes inmobiliario. Ya sean temas mercantiles, civiles, de registros, administrativos o contenciosos. Temas que engloban desde la adquisición inmobiliaria hasta la extinción de esta, las modificaciones, gravámenes y transmisiones que puedan existir entre partes.

Abogados expertos en derecho civil, tratan diferentes temas, relacionados con las obligaciones y contractos de carácter civil como pueden ser las hipotecas, accidentes de trafico,etc. También aquellos temas relacionados con las sucesiones como las herencias, etc. Ocupa también cuestiones del derecho de familia y de otros tipos como las de reclamaciones de deudas o de operaciones relacionadas con la constitución de sociedades. Estos abogados expertos en derecho civil pueden ser incluso más especializados, tratando solo temas concretos como el derecho laboral, el familiar, etc.

Abogados especializados en derecho laboral. Se encargan de todo lo relacionado con los despidos, regulaciones de empleo, jubilaciones, mobbing, accidentes en los trabajos, etc.

Abogados expertos en derecho de familia. Tratan temas de extinción de matrimonios, custodia de hijos, pensiones de alimentos o compensatorias, visitas a los niños, violencia doméstica, liquidaciones de gananciales, etc.

Abogados expertos en derecho mercantil. Encargados de todo aquello relacionado con las empresas, desde restructuraciones o concursos de acreedores a creación de nuevas sociedades, a representación de accionistas, etc.

