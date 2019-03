Cantineoqueteveo, un nuevo concurso de posicionamiento organizado por Cantineoqueteveo.barcelona Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 10:11 h (CET) El SEO y el marketing digital son dos áreas que despiertan gran interés en los profesionales de la comunicación, pero también entre los emprendedores que buscan y ven en internet una oportunidad concreta de afianzar sus negocios (y, por lo tanto, sus ingresos). Ante esto, Cantineoqueteveo.barcelona se presenta como una comunidad apasionada por las estrategias digitales que disfruta de compartir sus conocimientos con los demás ¿Qué es Cantineoqueteveo y quién organiza?

Pablo Lari ha decido dar rienda suelta a un gran concurso SEO al que bautizó como Cantineoqueteveo, utilizando el mismo nombre de su agencia seo. Está dirigido a la comunidad de habla hispana y es una excelente ocasión para aplicar las técnicas aprendidas sobre posicionamiento web.

Premios del concurso CantineoQueTeVeo.barcelona

En principio, habrá tres ganadores, los cuales se llevarán 7, 2 y 1 mil euros respectivamente, además de suscripciones a SEOBOX de 6, 3 y 1 mes.

Por si esto fuera poco, quien se haga con el lugar más alto del podio tendrá una oferta laboral para trabajar en PrensaRank, por lo que también es una gran motivación para quienes desean formar parte de un equipo profesional y serio.

Requisitos y bases para participar

Las reglas a seguir son claras y contundentes:

El objetivo es posicionar la keyword Cantineoqueteveo. Todo deberá realizarse en un dominio nuevo (con keyword exacta o no, eso es opcional). Quedan totalmente prohibidos sitios montados en Blogspot y subdominios de Wordpress. El concurso tuvo comienzo el 19 de febrero y finaliza el 6 de mayo. Los resultados serán obtenidos mediante SEOBOX, basándose en Google.es para la ciudad de Madrid. Sin embargo, se puede participar indistintamente del país en el que se encuentre cada uno. Los ganadores serán definidos el 6 de mayo a las 17 horas (Hora de Madrid) Quien posicione en los tres primeros lugares, los tres premios serán para ellos. Patrocinadores del concurso

Detrás de un concurso hispano sin precedentes por el nivel de los premios, hay destacados patrocinadores que hacen posible una competencia de tal envergadura y merecen ser nombrados por su valioso aporte. Ellos son:

Raiola Networks: Se trata de una empresa radicada en España que brinda servicios de hosting y VPS, además de servidores dedicados, dominios y certificados SSL. Cuenta con todo tipo de tarifas y, en esta instancia, también ofrece un jugoso descuento del 20% en cualquiera de sus planes a los participantes de CantineoQueTeVeo.

PrensaRank: Una plataforma que funciona como nexo entre distinguidos portales de prensa y profesionales SEO. Es ideal para fortalecer toda estrategia de posicionamiento mediante técnicas de linkbuilding transparentes y de calidad. Para no quedarse atrás, otorga un 15% de descuento a los participantes.

SEOBOX club: Uno de los líderes indiscutibles del mercado en lo que refiere a herramientas SEO. Proporciona todo un abanico de posibilidades para comprobar avances y retrocesos en posicionamientos y CTR. Si bien esta empresa ya colabora con los premios, también regala un plan de un mes más que interesante a todos los participantes del concurso CantineoQueTeVeo.

LinkaPress: Es otra empresa destacada en el campo del linkbuilding que brindará enlaces a los participantes y un descuento del 15% en cualquiera de sus packs vigentes.

Sitio web oficial del concurso: https://cantineoqueteveo.barcelona/

VICTORIANO MISA BALLESTEROS 28/mar/19 19:09 h. Genial! Ganado 28/mar/19 18:48 h. Holi Ganado 28/mar/19 18:48 h. :) Ganado 28/mar/19 18:46 h. Muchas gracias por el enlace Pablo! De parte de víctor! :)

