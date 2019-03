Lexgoapp gana la competición de startups de Conector en e-Show Barcelona Comunicae

jueves, 28 de marzo de 2019, 09:04 h (CET) Lexgoapp, un marketplace de servicios legales, ha sido la ganadora de la competición de startups organizada por Conector Startup Accelerator en eshow Barcelona 2019, en la que participaron 7 proyectos de distintos sectores. Conector también estuvo presente en la feria de e-commerce con su Jam Sesion en la que Carlos Blanco protagonizó un interesante cara con Luís Feliu de la Peña, CEO y Cofounder de Verone Jewels Un año más Conector Startup Accelerator, la aceleradora fundada por Carlos Blanco, ha organizadora la competición de startups en el e-show Barcelona, la mayor feria de eCommerce y Marketing Digital de España celebrada el 12 y 13 de marzo en el recinto de la Fira Montjuïc, Barcelona

Una veintena de startups presentaron su candidatura a la competición de este año y, después de ser analizadas por el equipo de Conector, siete fueron seleccionadas para presentar en el e-show Barcelona. Los proyectores que participaron en la competición fueron:

Frizbit: Ata Gur, CEO de la startup, presentó su plataforma de orquestación de marketing multicanal para la retención de usuarios en línea.

Odders: Startup de cosmética para mujeres, nacida en el entorno digital. Su CEO, Ruth Fernández, subió al escenario para presentarla.

BiopAI: App dedicada al análisis de lesiones de piel a nivel macroscópico, presentada por Enric Matamoros, COO de la empresa.

Brainity: plataforma de automatización de campañas de retargeting. La presentó su CEO, Jose Garcia Vidal.

Plan B: Jesus González, CEO de la startup, presentó esta red social de viajeros para encontrar nuevos compañeros de viaje y planes de ocio.

Workdeck:: Es una plataforma de smartworking que conecta el workplace digital y la presentó su CEO, Oonagh Mc Nerney.

LexGo App: Marketplace del sector legal que pone en contacto abogados especialistas con los usuarios que necesitan asesoramiento legal. Presentó el proyecto Ferran Tejeda, Consultant Partner.

Los emprendedores tuvieron 5 minutos para exponer sus pitchs frente al público y 5 minutos más para responder a las preguntas del jurado que en esta ocasión estuvo formado por Carlos Blanco, fundador y socio de Conector, Nuclio VB y Encomenda; Adrià Baqués, general manager de Ironhack; Adriana Freitas, partner en Muster Ventures i mentora de Conector; Carlos Guerrero, socio Startup y Venture Capital CECA MAGÁN Abogados y Mario Brassesco, Investment Associate en Encomenda Smart Capital y mentor en la aceleradora. Quino Fernández, CEO de Conector, fue el presentador del evento.

Una vez finalizadas todas las presentaciones, se hizo el recuento de votos del jurado que nombró ganadora de la Startup Competition a LexGo App. El segundo y tercer finalista quedaron muy cerca de ganar el premio y fueron las startups Odders y Frizbit.

Lexgoapp ganó un fast track para entrar directamente a uno de los próximos programas de aceleración de Conector y un ejemplar de la guía y app Who Works in Startups, “the ultimate startup guide” que recoge toda la red de contactos del ecosistema emprendedor en España.

En octubre, Conector celebrará una segunda competición en e-show Madrid y dará la oportunidad de presentar su pitch a 7 startups más.

En la que ha sido la 34ª edición de la feria, Conector también ofreció la Jam Session protagonizada por Carlos Blanco socio fundador de la aceleradora, emprendedor y business angel galardonado con el premio pyme al Mejor Emprendedor 2014 por Expansión e IFEMA y con el premio Mejor Busines Angel 2014 por AEBAN . Esta vez el cara a cara fue con Luís Feliu de la Peña, CEO y Cofounder de Verone Jewels.

-----------------------------------------------------------------------------

Acerca de Conector Startup Accelerator

Conector es una aceleradora de startups impulsada por algunos de los emprendedores más destacados del ámbito tecnológico de España. Sus socios son Carlos Blanco, fundador de Encomenda VC y Nuclio VB; Gerard Olivé, fundador de Antai VB y BeRepublic; Marc Ros, fundador d’AftershareTV y de 60dB; Marc Vidal, fundador de Idodi VC; Miguel Vicente, fundador de Antai VB, CornerJob, LetsBonus y Wallapop; Risto Mejide, fundador d’AftershareTV y de 60dB; Xavier Verdaguer, fundador de Imagine; y Elisabeth Martínez. Conector nació con la vocación de impulsar y ayudar el ecosistema emprendedor español apoyando a proyectos y emprendedores del sector digital (Internet, móvil y nuevas tecnologías). Conector cuenta con más de 250 mentores de toda España expertos en los diferentes ámbitos del sector digital y ha acelerado más de 120 startups, que han levantado más de 200 millones de euros en inversión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.