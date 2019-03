Bibiana Palao Uceda se incorpora a Veritas Int. como directora del Dpto. Científico Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 16:35 h (CET) Veritas Intercontinental es la filial internacional de Veritas Genetics, The Genome Company, que opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos Árabes. Su misión es impulsar la secuenciación del genoma completo y ofrecer a las personas una información que les faculte para maximizar la calidad y duración de sus vidas y la de sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética Bibiana Palao Uceda ha sido nombrada Directora del Dpto Científico de Veritas Intercontinental, Europe & Latam, filial de Veritas Genetics, The Genome Company.

Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, el currículo de Bibiana Palao se completa con un Postgrado en Genética Médica por el Instituto de Medicina Genómica y un Máster en Medical Science Liaison (MSL) por el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF). En otras áreas, cuenta con título de Experto en Nutrición Personalizada por la Universidad Europea del Atlántico.

Como directora del departamento científico de Veritas Int., Bibiana Palao será responsable del desarrollo de la información de producto del portfolio de Veritas Int., se encargará de la coordinación de expertos del grupo para el desarrollo de nuevas pruebas específicas, además de dirigir el servicio de soporte y consultas científicas y el programa de formación tanto de colaboradores como del equipo comercial.

Con anterioridad a su incorporación a Veritas, Bibiana Palao ha sido responsable del Dpto científico de innovación corporativo de Laboratorios Synlab y también ocupó la Dirección Técnica y Científica del laboratorio Labec Pharma SL.

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a los consumidores y sus médicos y lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia y la tecnología y reduciendo el coste del genoma.

Fundada en 2014 por líderes en genómica de la Harvard Medical School, opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las compañías de salud más innovadoras del mundo en 2018, y por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 en 2018.

