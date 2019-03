La Bobadilla, a Royal Hideaway elegido como uno de los 20 mejores escondites de Andalucía por The Times Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 16:44 h (CET) El diario británico The Times, siempre a la vanguardia de las tendencias de turismo y gastronomía, ha incluido al hotel La Bobadilla, a Royal Hideaway, es un listado de los 20 mejores escondites de Andalucía gracias a sus imponentes vistas al paraje natural de la Sierra de Loja, en Granada, su oferta gastronómica y su tendencia sostenible Como bien se detalla en el artículo, entre las numerosas razones que hacen del hotel uno de los mejores lugares en los que pasar unas vacaciones en familia son los cursos y talleres que se imparten para padres e hijos bajo su siempre presente filosofía eco-slow. Un paseo en bicicleta por el extenso campo de olivos que rodean el resort, disfrutar de las Mini Foodies Retreat; una de las experiencias más populares en las que tratan de educar a padres e hijos sobre la importancia de seguir una dieta equilibrada. Grandes y pequeños chefs pasarán un rato divertido dando rienda suelta a su creatividad mientras elaboran y decoran snacks a base de los mejores cereales, lácteos y frutas de temporada, toda una experiencia para degustar.

Otro de los aspectos que ha servido para merecer este puesto es su increíble Spa. Pionero en aunar la filosofía premium con el máximo respeto al entorno, el spa&wellness del hotel posee una central de biomasa que obtiene biocombustible a partir de los huesos de aceituna para calentar el agua de sus múltiples piscinas.

Además todos los tratamientos disponibles están realizados con ingredientes 100% naturales, con principios activos orgánicos, biológicos como el Ritual Olive; una exfoliación, masaje y envoltura corporal a base de aceite de oliva puro y romero 100% natural que se realiza al aire libre, en contacto con la naturaleza.

Y es que La Bobadilla, a Royal Hideaway es el escondite perfecto que permite conectar con la naturaleza a la vez que se activa el cuerpo en familia, aprender a estar en sintonía con el medio ambiente y disfrutar de la mejor gastronomía local avalada año tras año por la Guía Michelin.

Sobre La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel es un Slow Hotel situado en la sierra de Loja, Granada. Un complejo ubicado en una magnífica finca en el corazón de Andalucía, entre las monumentales ciudades de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla.

La Bobadilla cuenta con 67 amplias habitaciones exteriores cuidadosamente reformadas con lujosos cuartos de baño donde se combinan las maderas nobles, los mármoles y el ladrillo. Todas disponen de una decoración única y diferencial.

Además, durante su estancia, los huéspedes de La Bobadilla podrán disfrutar instalaciones como la piscina exterior rodeada de palmeras y bosque mediterráneo, gimnasio, centro de bienestar, su U-spa y múltiples pistas deportivas; así como una excelente propuesta gastronómica local en sus 3 restaurantes abiertos según temporada.

