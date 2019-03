Crece el sector de ocio en España, según datos del Observatorio Cetelem Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 15:27 h (CET) El coste medio de la organización de eventos y celebraciones aumenta en España, no tanto por la cantidad sino por la calidad de los servicios que se ofertan. Actividades culturales, comidas de empresa, congresos y bodas se sitúan a la cabeza de este incremento Según datos extraídos del Observatorio Cetelem relacionados con el consumo de los españoles, las familias en España cuentan con una tendencia de consumo de ocio en alza. En 2017, se alcanzó el gasto más alto de los últimos 10 años en este sector. Y no es casualidad, teniendo en cuenta esto, que las empresas organizadoras de eventos y relacionadas, hayan incrementado su oferta y cartera de servicios.

Las comidas de empresa se convierten en uno de los eventos más solicitados sobre todo en fechas claves como Navidad. El gasto de las empresas en este tipo de eventos ha llevado a una mejora en la calidad por parte de las organizaciones que beben del sector. Según el último estudio de El Tenedor sobre planes gastronómicos para Navidad, “el 56% de los españoles celebrará alguna comida o cena con su familia este año, el 43% lo hará con sus amigos, y el 35% con sus compañeros de trabajo”. La mayor parte de estas comidas suelen ser concertadas fuera de sus zonas de residencia, por lo tanto, para no utilizar vehículos propios, las empresas buscan servicios externos que solventen esta problemática, contando conempresas de alquiler de autobuses,las cuales proporcionan servicios nocturnos, con calidad y cómodos para sus usuarios.

Otro tipo de eventos anualmente asiduos son los congresos. Según Conexo, los palacios de congresos españoles aumentaron su actividad y asistencia en 2017, un total de 5.575 eventos con 6.696.027 asistentes, lo que supone un incremento del 6,7% y del 18%, respectivamente respecto al año anterior. Sin embargo, no solo aumenta la asistencia en congresos, también en convenciones, jornadas y conciertos. Dicho aumento implica la necesidad de contar con una amplia cartera de proveedores de servicios en el ámbito de la organización de eventos: catering, fotógrafos, alquiler de mobiliario, decoradores o empresas de transporte. Es precisamente este último tipo de empresas las que encuentran su mayor beneficio, siendo el alquiler de autobuses para excursiones y visitas uno de los servicios más demandados.

Andalucía es una de las comunidades que más eventos organiza. Tal y como menciona Europapress: “Simof supera en Sevilla los 70000 visitantes y aumenta en un 42% el público internacional”. Es precisamente para el desplazamiento de todos estos visitantes alojados en distintas ubicaciones de la ciudad, para lo que la organización debe contar con buenas empresas de alquiler de autobuses en Sevilla

Sin embargo, no todo son eventos. También se incrementan las excursiones culturales en centros educativos. Según fuentes de la Asociación de madres y padres de alumnos, los ampas de los colegios cuentan con un 23% más de ingresos por alumno; por lo tanto, podrán optar por opciones muy satisfactorias para el enriquecimiento de los estudiantes, como son las actividades culturales. Ante esto, la organización del centro debe proveer de transportes accesibles y cómodos para sus docentes y alumnos de cara a llevar a cabo este tipo de actividad. Esto requiere tener una extensa organización con empresas proveedoras de autobuses para excursiones y visitas que se encarguen del transporte a los lugares de destino.

Otros eventos significativos son las bodas. Según la web de Interempresas “el negocio de las bodas en 2016 facturó en España más de 6.000 millones de euros. Podría interpretarse que cada vez hay más parejas que deciden casarse, pero realmente lo que aumenta es la calidad de los servicios que solicitan, que no tienen nada que ver con los tradicionales enlaces que se celebraban hace décadas”. Andalucía es una de las comunidades con mayor auge en la celebración de bodas, sobre todo en Sevilla. La organización de estas ha significado la contratación de diferentes servicios para su celebración: catering, wedding planner, servicios de música, fotógrafos, así como servicios de transportes como el alquiler de autobuses para bodas.

La crisis marcó un antes y un después en este negocio, obligando a todas las empresas relacionadas a reinventarse y mejorar los servicios ofrecidos. Por tanto, empresarios de hostelería, diseño y empresas de alquiler de autobuses se han adecuado a las nuevas necesidades del sector.

