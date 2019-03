Crece la demanda de técnicas de memorización para aprender inglés según Hexagone Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 14:43 h (CET) Según datos de Hexagone, consultora de formación de idiomas para empresas, cada vez son más las compañías e incluso los propios alumnos que buscan formación basada en técnicas que optimicen los resultados en el aprendizaje Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, “Vivimos una época en la que cada vez se miden más los procesos de aprendizaje en los departamentos de recursos humanos de las empresas. En este mismo sentido los responsables de estos departamentos buscan técnicas que ayuden a mejorar y sobretodo agilizar los procesos de formación. El uso de elearning, de tecnología y de otros sistemas de aprendizaje cada vez están más estandarizados”.

Desde Hexagone se explica que la memoria no es un concepto que abarque la inteligencia. Es decir no hay que ser más o menos inteligente para tener problemas de memoria. Así, han preparado un resumen con 8 consejos para perfeccionar las técnicas de memoria enfocadas expresamente al aprendizaje de un idioma:

Regla nemotécnica

Sin duda la técnica más recomendada para el aprendizaje de un nuevo idioma es el uso de reglas nemotécnicas. Consiste en vincular la palabra que se quiere aprender a otra que se le parece fonéticamente en nuestro idioma.

La repetición

Es otra técnica muy eficaz ya que al repetir las cosas es como mejor se graban en la memoria de las personas. “No se trata de repetir sin sentido sino de tratar de introducir las palabras en frases que se comprendan por ejemplo”. Hexagone se refiere a “repetición” en el sentido de uso repetido en contexto útil, pero en ningún caso al aprendizaje de listas de vocabulario desvinculado de la realidad y mal aprendido a la fuerza.

Explicar lo aprendido

Entre las técnicas que más utilizan los profesores de idiomas es la de explicar lo que se ha aprendido durante una formación. De esta manera sólo se puede decir que se ha aprendido algo cuando el alumno es capaz de explicarlo a otras personas.

Memoria Visual

Desde Hexagone también dan importancia a potenciar la memoria visual como técnica de aprendizaje. La memoria visual es la capacidad de localizar información en la memoria a través de objetos, imágenes y todo lo que se pueda ver.

Rutinas

La falta de una rutina a la hora de aprender, no sólo un idioma sino cualquier otra materia, hace que sea difícil cumplir con los objetivos. Se recomienda habilitar un espacio de estudio y unas horas concretas.

Evitar el estrés

Desde Hexagone se hace especial hincapié en que el estrés es el primer enemigo de la memoria. Ningún estudiante por bueno que sea avanzará en su etapa de formación con presión y estrés sobre la propia materia. El estrés está detrás del 80% de los fracasos en los procesos de aprendizaje ya que bloquea al alumno y le impide aprender.

Buscar una motivación

Sin lugar a dudas la mejor técnica para estudiar es estar motivado por el aprendizaje. Tener un objetivo en mente siempre ayuda a mejorar estos procesos. El alumno quiere cumplir su objetivo y eso hace que incluso en los momentos más complicados se mantenga firme.

Uso de Acrónimos

Sin duda es una técnica que consciente o inconscientemente utilizan las personas cada día. Consiste en formar palabras con las iniciales de otras.

Acerca de Hexagone

Hexagone es una consultora de formación de idiomas especializada en cursos a empresas con 15 años de experiencia en el mundo empresarial formando a grandes multinacionales, empresas y PYMES por todo el país.

Además de impartir cursos de inglés, ofrece otros cursos como el Francés, Alemán, Portugués, Chino, Japonés etc.

Entre sus servicios, aunque destaca la formación de idiomas para empresas también ofrecen todo un abanico de soluciones relacionadas con los idiomas: Traducción, interpretación, pruebas de nivel, auditoría de idiomas, cursos en el extranjero, elearning etc.

