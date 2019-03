Tres de cada cuatro retailers planean invertir en inteligencia artificial este año

La realidad es que, tras el boom del comercio electrónico, el mundo de las experiencias ha cobrado una especial importancia en los espacios de venta físicos. Es por ello por lo que la personalización cada día cobra una mayor importancia para el consumidor. Tanto es así que más de la mitad de los consumidores están dispuestos a cambiar de marca si ésta no hace esfuerzos para personalizar sus productos o las experiencias que ofrece.



El principal reto del retail pasa por convertir al consumidor en el auténtico protagonista de las experiencias que tienen lugar en el punto de venta, y que el cliente viva una experiencia que le haga sentir realmente único, pasa por una híper-personalización de las recomendaciones.



“El espacio retail deja de ser un entorno puramente transaccional pues debe generar nuevas experiencias que permitan al cliente vivir nuevas sensaciones y emociones que generen en él una relación con marcas y productos que pueda ser perdurable en el tiempo”, revela Daniel Torrico, Managing Director de Wildbytes.



Uno de los puntos fuertes de los entornos digitales donde el sector retail no había logrado innovar son los motores de recomendación. En el mundo online estos motores de recomendación de productos son clave. Como referencia, Amazon genera alrededor del 40% de su facturación gracias a su motor de recomendación. Pero en los espacios retail físicos no existía nada similar para lograr recomendar productos de relevancia para los consumidores.



Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial esta situación se puede invertir. De hecho, la IA está a punto de explotar en el mundo retail. Concretamente el 72% de los retailers tienen planeado invertir en inteligencia artificial en 2019, según un informe de Geoblink. La supervivencia de la tienda física en un mundo cada vez más digital pasa por el uso de la inteligencia artificial aplicada al punto de venta, especialmente con las nuevas generaciones de consumidores y nativos digitales. Así, el 70% del público millennial valora positivamente el uso de la inteligencia artificial en las recomendaciones realizadas en el punto de venta.



Llega en primicia mundial a Madrid Gleam ONE, el primer espejo con IA para revolucionar el retail

La agencia española de innovación experiencial Wildbytes ha lanzado una nueva división enfocada actualmente al retail experiencial, donde desarrollan soluciones destinadas a revolucionar los puntos de venta gracias a su experiencia en comunicación visual y tecnologías disruptivas. Actualmente tiene ya disponibles en el mercado dos productos especialmente diseñados para entornos retail enfocados a sectores de belleza o moda: Gleam ONE y Gleam TWO. El primero, permite gracias al machine learning personalizar totalmente las recomendaciones de producto para cada cliente haciendo de la tienda física un espacio más conectado, relevante e inteligente. El segundo, permite la prueba digital de maquillaje y otros accesorios a través de realidad aumentada.



Por su parte, Gleam ONE ha aterrizado ya en primicia mundial en la nueva tienda de Sephora en la céntrica calle Serrano de Madrid bajo el nombre de ‘Beauty Mirror’ y emplea tecnología de aprendizaje automático para realizar un análisis en tiempo real del consumidor que interactúa con el espejo. El análisis cubre muchos parámetros como detección de género, rango de edad, estilo, colores o patrones que emplea para vestir, así como parámetros contextuales como el día de la semana, la hora, las condiciones meteorológicas actuales (temperatura, humedad, etc.) y muchos otros aspectos que se combinan para ofrecer una recomendación inteligente al



Gleam ONE ofrece una interacción proactiva que no requiere una intervención previa por parte del usuario, sino que todo ocurre en tiempo real. “Una de las claves del espejo es que da un giro disruptivo en los mensajes que se transmiten en el interior de la tienda, es decir, se produce lo que llamamos comunicación cognitiva. A través del análisis y reconocimiento de las características físicas del comprador y su entorno, Gleam ONE es capaz de realizar recomendaciones híper-personalizadas en tiempo real mezclando elementos contextuales con elementos estilísticos y personales para maximizar relevancia de la recomendación de producto ofrecida”, explica Albert Giménez, responsable del área de retail de Wildbytes.



Wildbytes desarrolla proyectos tecnológicos ambiciosos y totalmente disruptivos con el objetivo de ayudar a posicionar a marcas y tiendas físicas como la punta de lanza de la innovación en retail experiencial, conectándolos a las nuevas generaciones de compradores de una forma totalmente diferencial que transforme el modo de entender los entornos de tienda física tal y como los conocíamos hasta ahora.



Con oficinas en Nueva York, Madrid y Barcelona, Wildbytes es una startup española de alcance global que ha creado en más de 70 ciudades acciones de marca disruptivas en diferentes ámbitos, como el “out of home”, retail, grandes eventos de lanzamiento, etc. Entre otras cosas, ha sido responsable de introducir la primera pantalla gigante interactiva en Times Square, ha dado vida a la primera experiencia cinematográfica en realidad aumentada, la primera campaña de lanzamiento creada en vivo para Fenty Beauty by Rihanna en España, así como a la primera performance en vivo de proyección de imágenes sobre un rostro en movimiento (o face mapping), creada para el lanzamiento de la campaña europea de Kat Von D Beauty.