Ludobooks.com: Libros personalizados que crean y estrechan vínculos entre personas que se quieren

miércoles, 27 de marzo de 2019, 11:03 h (CET) Ludobooks.com es una editorial española, de cuentos personalizados para todas las edades, diseñados para crear emociones y compartir experiencias entre todos los miembros de la familia La fundadora de la idea es Eva Castillo, artesana digital de Ludobooks. Eva, observando una nueva tendencia a la hora de hacer regalos, de huir de lo estándar y de buscar experiencias de mayor valor, decidió crear una web muy humana, que sirviera para lo que realmente importa, para mejorar las relaciones con los seres queridos. Con este inicio y con la ayuda de su pareja de proyecto, Miguel Ángel Soravilla, diseñaron una preciosa web de cuentos personalizados, desde la que el cliente pudieran escoger cualquiera de los 20 cuentos del catálogo y personalizar a un abuelito con su nieto compartiendo la historia de su vida, a dos hermanos viajando alrededor del mundo, a dos hijos agradeciendo a su padre todo lo que hace por ellos.

Sus libros, además de permitirte personalizar a la perfección la apariencia física de los protagonistas mediante avatares, permiten, en función del libro escogido, incorporar fotografías, dedicatorias, ecografías, texto, o combinarlos con sus propios muñecos personalizados,etc. infinidad de detalles que en su conjunto, ofrecen valor añadido a cada experiencia.

Hoy en día, Ludobooks.com lo componen un equipo de profesionales que comparten ideales y que se dedican con ilusión a hacer felices a las personas. Sus cuentos, que están traducidos en castellano, catalán, euskera, gallego e inglés, se venden en España y en el resto de Europa. A lo largo de este año continuarán con su aventura de expansión, a Estados Unidos y Sudamérica.

De la mano de sus clientes

El crecimiento y clave del éxito de Ludobooks ha estado en interactuar individualmente con cada uno de los clientes que compran sus cuentos o muñecos. Son muy ágiles atendiendo dudas o facilitando información a través del chat de la web, o de consultas recibidas por email, facebook, etc. Además, una vez el cliente realiza una compra, antes de 24h Ludobooks les envía por whatsapp de regalo su cuento personalizado en formato digital. De esta manera, el cliente puede revisar que todo es correcto para poder enviar a imprenta, solicitar algún cambio en los elementos personalizables, así como tener una persona de contacto que en todo momento le prestará ayuda siempre que lo necesite. Esta interacción, Ludobooks la aprovecha para fidelizar, detectar necesidades y continuar ofreciendo regalos únicos que vayan directos al corazón de las personas y siempre de la mejor manera, de la mano de sus clientes.

Vídeos

Cómo personalizar un libro en Ludobooks.com



