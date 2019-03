El chocolate el remedio más recomendado para aliviar los cólicos menstruales, según un estudio de la Universidad de Dammam de Arabia Saudita Comunicae

miércoles, 27 de marzo de 2019, 09:23 h (CET) El cacao contiene alrededor de 17 tipos de hierbas naturales que contribuyen a paliar el dolor. Sus altos niveles en triptófano estimulan la producción de serotonina, que aumenta la sensación de felicidad y contribuye a la estabilidad emocional Los cambios hormonales que experimenta la mujer durante la menstruación pueden llegar a provocar muchos dolores, en ocasiones difíciles de calmar. Para ello existen medicamentos, aunque no todo el mundo puede tomarlos y a veces no bastan para contrarrestar el malestar. Según los expertos hay remedios naturales y más accesibles como el cacao que ayudan a aliviar los cólicos menstruales.

Así lo apunta un estudio publicado por la Universidad de Dammam de Arabia Saudita, que revela que el cacao contiene alrededor de 17 tipos de hierbas naturales que ayudan a calmar el dolor.

Gracias a sus altos niveles en triptófano estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor que aumenta la sensación de felicidad y contribuye a la estabilidad emocional. Su contenido en magnesio ayuda, además, a relajar los dolores musculares provocados por estos cólicos. Pero el cacao tiene otros beneficios que mejoran la circulación sanguínea, disminuye la presión arterial, reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, además de ser una excelente fuente de energía.

“El chocolate tiene múltiples beneficios para la salud y no es casualidad que sea uno de los productos más demandados en estos días más complicados que pasamos las mujeres. En el caso de nuestros chocolates son orgánicos, biodinámicos y con un alto contenido de cacao puro, concentrando así la mayoría de los beneficios naturales de los granos de cacao sin alterar sus propiedades”, explica Carla Barbotó, cofundadora de la productora de chocolates Pacari.

Esta compañía cuenta entre su gama de productos con algunas opciones que pueden contribuir a aliviar las molestias propias de la menstruación, como sus chocolates con frutos rojos, como las cerezas, los higos o los arándanos rojos. Según un estudio del Instituto de Tecnología Biomédica avanzada de Italia, estos alimentos, además de ser buenos aliados para reducir la inflamación, son diuréticos, por lo que también ayudan a reducir la acumulación de líquidos.

“Para los paladares más exigentes recomendamos la tableta de Chocolate Orgánico con Esencia de Rosa Andina. Un sabor diferente y original que hace que comer chocolate sea un placer aún mayor en estos momentos más delicados”, destaca Barbotó.

