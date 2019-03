Autingo desvela las claves del mantenimiento del automóvil con la llegada de la primavera

Con el cambio de estación, llegan los cambios climatológicos que afectan de manera diferente al funcionamiento de los coches. Las reparaciones más comunes de la primavera son el filtro de habitáculo, las pastillas de freno, el aire acondicionado, la batería y el cambio de aceite, filtros y limpiaparabrisas Para disfrutar al máximo de los automóviles es necesario saber cuidar cada pieza y mantenerlo en buenas condiciones en cualquier época del año. Precisamente con la llegada del eq­­­uinoccio de primavera es esencial realizar una revisión ya que con el cambio de estación también llegan los cambios de temperatura que, aunque ya no son tan frías y se van regulando a poco a poco, puede afectar al funcionamiento del automóvil.

Hay muchos conductores que, por los motivos económicos que supone acudir al taller o por pereza de hacer el trámite, retrasan sus visitas al mecánico sin pensar que esto puede dar lugar a averías más importantes y costosas para el bolsillo. Desde Autingo, la plataforma para calcular el presupuesto cerrado de una reparación y reservar cita online en talleres de toda España, señalan que la seguridad y la calidad son prioridades cuando se habla del medio de transporte diario con este paso a la primavera.

Desde realizar revisiones preventivas al menos de manera anual, pasando por realizar comprobaciones en cada uso de manera manual a no saltarse las intervenciones recomendadas por los fabricantes, cualquier recomendación importa para asegurarse de que todo marcha bien, sobre todo en lo relacionado a las revisiones antes de cualquier viaje largo que acompaña al buen tiempo.

Las costes de las reparaciones más comunes en esta época del año no suben de los 100€ y consiguen ahorrarnos un problema grave antes de tiempo. Dos partes esenciales son las pastillas de freno delanteras, que tienen un coste de 75€, y la batería, que siempre conviene revisar para que el coche no se quede sin energía y que cuesta 89€. Otra reparación común en esta época es el cambio de aceite y de filtro de aceite, con un precio de 67€, y, concretamente, el filtro de habitáculo cuyo importe es de 44€.

Por otro lado, en primavera, la cantidad de partículas en suspensión en el aire aumenta y, como consecuencia, se acumulan en el filtro del aire y pueden llevar a un mal funcionamiento debido a un desgaste prematuro. Por 88€ y con el cambio del filtro de aire y recarga, se puede tener a punto el aire acondicionado y combatir el calor que empezará a aparecer.

No menos importante es limpiar tanto el interior como el exterior del vehículo, más en estas fechas en las que las alergias acompañan a muchos conductores. El polvo acumulado puede convertirse en uno de los peores enemigos para la conducción. Dentro del coche, se encuentran muchos ácaros y bacterias. Estos gérmenes se acumulan por el uso regular así que es conveniente limpiar las alfombrillas, asientos y cualquier rincón y objeto que se transporte dentro.

Además, se espera que esta primavera de 2019 sea lluviosa, lo que provocará que flores y hojas se acumulen en los parabrisas y disminuya la visibilidad. Para retirar esa suciedad, así como las gotas de lluvia, hay que asegurarse de llevar un limpiaparabrisas en buenas condiciones. Si no es así, su precio de reparación es de 40€.

Desde Autingo, lo ponen fácil ya que cambian la manera de realizar el mantenimiento o las reparaciones del coche. A través de su plataforma, se solicita cita al instante y de manera sencilla en cualquier taller de España (más de 36.000), obteniendo una reserva online fácil y económica, como lo confirma su precio cerrado y la garantía de 2 años en la intervención contratada. “A la hora de emprender un viaje es cuando nos acordamos de llevar el coche al taller ya que, normalmente, no entra en nuestros planes rutinarios. La llegada de la primavera y del buen tiempo hace que viajemos más pero si no llevamos todo revisado y en perfectas condiciones no podremos disfrutar”, afirma Diego Renedo, COO de Autingo.