Gabinete Pericial GPI se consolida en la Capital y abre nuevas líneas de negocio

martes, 26 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) Disponen de servicio de dectetives privados capaces de elaborar todo tipo de informes periciales para los bufetes de abogados Los Detectives privados aportan información relevante para tomar decisiones y gabinete pericial Gpi cuenta con grandes profesionales de este campo para cubrir más servicios, por ello los detectives privados Madrid aportan pruebas cruciales para ganar los juicios.

El cine de Hollywood ha hecho pensar en una figura aventurera, normalmente desordenada sin embargo, el detective privado profesional es muy diferente a esta imagen que ha ofrecido el cine o la literatura.

En primer lugar, hay que señalar que las personas que contratan los servicios de un detective privado Madrid no tienen como principal objeto recabar pruebas para meter a alguien en la cárcel o demostrar un asesinato, más bien suelen contratarlo para temas de infidelidad o bien empresas ante las bajas de sus trabajadores.

Temas familiares: pruebas de infidelidad

En los casos de familia, la infidelidad suele ser el tema mayoritario que los detectives privados invierten su tiempo, recopilan las pruebas necesarias, a fin de ayudar al cliente a tomar las decisiones más oportunas.

Los detectives privados establecen horarios concretos y vigilancias para efectuar un seguimiento preciso y objetivo para demostrar estas infidelidades.

Gabinete Pericial Gpi opera en la Capital y también en el ámbito nacional y ofrece un amplio abanico de servicios profesionales como peritos médicos e informes periciales médicos, peritos odontólogos, peritos de coches, peritos motos, etc. Capaces de elaborar documentos técnicos e informes periciales y dado el caso defenderlos ante un juez.

Gabinete Pericial GPI, cuenta con un equipo de peritos expertos en todos los campos y con las características necesarias, para conseguir buenos resultados. Con Gpi, puedes encontrar a los peritos más cualificados y con la mayor experiencia y reputación del mercado.

