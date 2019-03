Algeco participa en la Semana de la Educación de IFEMA con un aula modular de 42m2 Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 15:43 h (CET) Del 28 al 30 de marzo de 2019, todos los visitantes del Congreso Red Interdidac y la Semana de la Educación de IFEMA podrán ver in situ los beneficios que aporta la construcción modular en el ámbito educativo con un aula totalmente equipada para satisfacer las necesidades específicas de cualquier tipo de cliente de este sector En una constante apuesta por la innovación y la mejora en el sector educativo; Algeco, líder en construcción modular, estará presente en la 23o edición de la Semana de la Educación de IFEMA en Madrid. Allí presentará todas sus novedades como proveedor de referencia con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción modular educativa.

Algeco dispone de soluciones modulares capaces de dar respuesta a necesidades temporales como la ampliación de aulas por una mayor afluencia durante el próximo curso; pero también cubrir necesidades permanentes como la creación colegios e institutos, o espacios anexos a los existentes como, por ejemplo, polideportivos, laboratorios o salas de reuniones.

Además su servicio “Algeco 360o” proporciona de la mano de un único proveedor todo lo necesario para empezar como el mobiliario del aula y decoración, tecnología (servicios de RED, aire acondicionado etc.), protección contra incendios, seguridad etc. Todo lo que puede necesitar en un centro educativo y con la rapidez que aporta este tipo de construcción.

Realidad Virtual

Otro de los atractivos de los que disfrutarán todos los asistentes al stand 5E35 del Pabellón 5 de IFEMA en el que se encontrará Algeco, es del uso de la realidad virtual y la tecnología BIM (Building Information Modeling) para poder visualizar los proyectos de construcción en los que esta empresa líder está trabajando. Podrán ver a través de las gafas de realidad virtual como son los colegios modulares, lo que permite una interacción total de sus clientes con su producto final.

Sobre Algeco

Desde hace más de 50 años, en Algeco ponen toda su experiencia al servicio de los clientes. Desarrollando soluciones exclusivas para satisfacer las necesidades de espacio temporales o definitivas, ofreciendo compra o alquiler, en todos los sectores profesionales: oficinas modulares, espacios para obras, edificios prefabricados, contenedores de almacenamiento, vestuarios, wc portátil etc. La calidad de sus servicio, junto a su amplia gama de productos punteros en el sector de los que disponemos, los ha colocado en una posición privilegiada a nivel internacional. Actualmente, el grupo tiene presencia en 22 países, entre los que se pueden listar Alemania, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia.

