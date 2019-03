Los cuatro principales partidos se comprometen a reducir la desigualdad en la próxima legislatura

Con el objetivo de que los principales partidos políticos incluyan medidas en sus programas electorales para luchar contra la desigualdad, Oxfam Intermón ha organizado hoy un encuentro, a poco más de un mes para la celebración de las Elecciones Generales de abril. José María Vera, director general de Oxfam Intermón ha insistido en que “estamos ante una crisis global de desigualdad que dificulta enormemente acabar con la pobreza. En Kenia y en España. En nuestro país la desigualdad se ha enquistado y por eso proponemos cambios urgentes por un trabajo no precario, mayor protección social y fiscalidad justa”.



El encuentro ha contado con dos mesas de debate, una sobre propuestas para reducir la desigualdad económica en la que participan los responsables económicos de los cuatro principales partidos; Manuel Escudero del PSOE, Alberto Nadal del PP, Nacho Alvarez de Podemos y Antonio Roldán de Ciudadanos y tres expertos; Jose Moisés Martín, Olga Cantó, Ignacio Conde Ruiz. En la segunda mesa, Pau Marí-Klose del PSOE, Ana Camíns del PP, Pilar Garrido de Podemos y Sara Giménez de Ciudadanos junto a los expertos Mariano Fernández Enguita, Javier Padilla e Ignacio Jurado han debatido sobre las propuestas y medidas para conseguir paliar las desigualdades sociales.



La organización recuerda que es indispensable que el próximo Gobierno electo, así como el resto de partidos con representación en el Congreso, debería tener como prioridad ambiciosas medidas en materia de fiscalidad, empleo y protección social. La desigualdad en España no se ha reducido con la reciente recuperación, manteniendo 9,9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Esto sitúa al país en el cuarto lugar en la lista de países más inequitativos de la UE (tras Bulgaria, Lituania y Letonia).



El 10% de los hogares más pobres tiene que conformarse con una porción hoy más pequeña que antes de la crisis que no llega ni a 2 de cada 100 euros de la renta nacional. Mientras, el pedazo del que disfruta el 10% más rico es hoy mayor y se llevan 1 de cada 4 euros disponibles. "Es necesario un debate honesto sobre la desigualdad económica en nuestro país, que es y debe ser una preocupación de primer orden en la que va a estar el PSOE, que ha demostrado en estos 9 meses de acción de gobierno su compromiso contra esa desigualdad, con medidas como la subida del SMI o el decreto ley de medidas de protección social. Para los socialistas, la lucha contra los obstáculos que frenan un proyecto de vida digno y con derechos es primordial, y así lo vamos a seguir demostrando combatiendo la brecha de género, la pobreza infantil, la precariedad en los jóvenes o con un compromiso firme por unas pensiones dignas" señala Manuel Escudero, responsable de economía del PSOE.



España ya se comprometió con el décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible que obliga acortar la brecha entre los que más tienen y los que menos. Para Oxfam Intermón, es importante que los partidos políticos asuman su responsabilidad para reducir en 2030 el Índice de Palma de 1,32 a 1.



La precariedad laboral impide que el crecimiento económico llegue a todas las personas trabajadoras. Los datos hablan por sí solos: 1 de cada 2 asalariados dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social, tiene contrato parcial, temporal o ambas cosas. “No llegamos a fin de mes con los sueldos que tenemos. Hay muchas familias monomarentales, con dificultades de conciliación, problemas de salud y escasas ayudas sociales. Es importante dar visibilidad a las problemáticas que tienen sectores como el de la atención a la dependencia, en concreto a la figura del auxiliar de ayuda a domicilio que tan devaluada está. Somos técnicos socio sanitarios y sin embargo nos tratan como asistentas. Pedimos que se nos reconozcan las enfermedades provocadas por el trabajo que realizamos y que las empresas cumplan con el convenio para que se reconozcan los desplazamientos, las horas extras entre otras cuestiones que hacen que se trabaje en condiciones precarias” ha afirmado Isabel Calvo quien ha prestado su testimonio frente a los responsables de economía de los principales partidos”.



La ONG, cree que la solución pasa por recuperar el peso de los salarios en el PIB incrementando el SMI a 1000 euros en 2020. Además, es imprescindible que los partidos políticos promuevan cambios legislativos para reducir la precariedad laboral, regular la temporalidad, la parcialidad abusiva y la situación del trabajo doméstico, así como acabar con la subcontratación. “La subida del salario mínimo ha sido un primer paso para reducir las desigualdades en nuestro país, pero hace falta tomar medidas adicionales, como una verdadera ofensiva contra los contratos precarios. Sin un Podemos fuerte esto no será posible" señala al respecto Ignacio Álvarez, responsable de economía de Podemos.



Actualmente el sistema de protección social en España carece de recursos necesarios y tienen un diseño claramente ineficiente, ya que deja a un millón de personas viviendo de la pobreza. “La protección social y la educación en nuestro país deben ir vinculadas a conseguir empleo, que es la base para reducir la desigualdad”, afirma Alberto Nadal, responsable de economía del PP: En España, la pobreza se reduce en menos de 1 de cada 4 personas, mientras en otros países vecinos como Finlandia, Dinamarca o Irlanda, es de 1 de cada 2. El sistema de garantía de ingresos es un colador por el que se filtran miles de familias hacia el vacío al no tener ninguna red de protección: 617.000 hogares carecen de algún tipo de ingreso. Por su parte, el responsable de economía de Ciudadanos, Antonio Roldán afirma que "la Igualdad real y efectiva de todas las personas es nuestro objetivo, por ello, desde Ciudadanos impulsaremos una Ley para la Igualdad de Trato y contra la No Discriminación".

El próximo Gobierno y Parlamento debe garantizar un sistema de garantía de ingresos de amplia cobertura que garantice ingresos dignos para todas las personas, además de establecer un calendario de aumento de una pensión no contributiva hasta los 500 euros que asegure una media estatal que permita salir de la pobreza.

A este contexto se suma que el sistema impositivo español recauda menos que otros, recayendo el peso, principalmente, en las familias y no tanto en las empresas, el capital y la riqueza. “España recauda mal y poco y así es difícil financiar políticas públicas como educación y salud”, añade Vera. Los partidos políticos tienen mucho trabajo que realizar en materia fiscal, empezando por comprometerse con una agenda para conseguir la presión fiscal de la zona euro en un plazo de 3 años. Además, se requiere un compromiso político firme contra la evasión y la elusión fiscal que asegure que las grandes empresas paguen allí donde trabajan y la desaparición total de los paraísos fiscales.